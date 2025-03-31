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Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 31.03.2025 (обновлено: 05:06 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vsu-2008301992.html
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области
Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:02:00+03:00
2025-03-31T05:06:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА Новости сам мужчина. По словам пенсионера, который с супругой и дальней родственницей сейчас находится в ПВР, во время оккупации военные ВСУ занимались мародерством, разворовывая дома успевших эвакуироваться мирных жителей. Так, у соседа мужчины, который сделал у дома шиномонтаж, ВСУ похитили все оборудование. "(Наша – ред.) машина во дворе стояла, (украинский военный – ред.) на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит", - рассказал пенсионер, добавив, что у них был автомобиль ВАЗ-2107 "Жигули". По словам его жены, украинские военные недолго ездили на машине супругов: через пару дней ее бросили на другой улице. Показания мужчины зафиксировали военные следователи СК РФ. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.
https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html
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курская область
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области

ВСУ в Курском селе угнали автомобиль у пенсионера, держа на прицеле его супругу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА Новости сам мужчина.
По словам пенсионера, который с супругой и дальней родственницей сейчас находится в ПВР, во время оккупации военные ВСУ занимались мародерством, разворовывая дома успевших эвакуироваться мирных жителей. Так, у соседа мужчины, который сделал у дома шиномонтаж, ВСУ похитили все оборудование.
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"(Наша – ред.) машина во дворе стояла, (украинский военный – ред.) на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит", - рассказал пенсионер, добавив, что у них был автомобиль ВАЗ-2107 "Жигули".
По словам его жены, украинские военные недолго ездили на машине супругов: через пару дней ее бросили на другой улице.
Показания мужчины зафиксировали военные следователи СК РФ.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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