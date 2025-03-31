https://ria.ru/20250331/vsu-2008301992.html
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области
Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:02:00+03:00
2025-03-31T03:02:00+03:00
2025-03-31T05:06:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджанский район
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
КУРСК, 31 мар – РИА Новости. Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА Новости сам мужчина. По словам пенсионера, который с супругой и дальней родственницей сейчас находится в ПВР, во время оккупации военные ВСУ занимались мародерством, разворовывая дома успевших эвакуироваться мирных жителей. Так, у соседа мужчины, который сделал у дома шиномонтаж, ВСУ похитили все оборудование. "(Наша – ред.) машина во дворе стояла, (украинский военный – ред.) на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит", - рассказал пенсионер, добавив, что у них был автомобиль ВАЗ-2107 "Жигули". По словам его жены, украинские военные недолго ездили на машине супругов: через пару дней ее бросили на другой улице. Показания мужчины зафиксировали военные следователи СК РФ. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.
https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html
https://ria.ru/20250330/most-2008276578.html
курская область
россия
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области
ВСУ в Курском селе угнали автомобиль у пенсионера, держа на прицеле его супругу