https://ria.ru/20250331/vsu-2008301992.html

Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области

Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области - РИА Новости, 31.03.2025

Пенсионер рассказал, как ВСУ угнали его автомобиль в Курской области

Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:02:00+03:00

2025-03-31T03:02:00+03:00

2025-03-31T05:06:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 31 мар – РИА Новости. Украинские военные, которые оккупировали Казачью Локню в Курской области, наставив автомат на пожилую женщину, украли у ее супруга автомобиль, рассказал РИА Новости сам мужчина. По словам пенсионера, который с супругой и дальней родственницей сейчас находится в ПВР, во время оккупации военные ВСУ занимались мародерством, разворовывая дома успевших эвакуироваться мирных жителей. Так, у соседа мужчины, который сделал у дома шиномонтаж, ВСУ похитили все оборудование. "(Наша – ред.) машина во дворе стояла, (украинский военный – ред.) на бабку автомат наставил и сказал: "Я отца своего застрелил, а тебя убить мне ничего не стоит", - рассказал пенсионер, добавив, что у них был автомобиль ВАЗ-2107 "Жигули". По словам его жены, украинские военные недолго ездили на машине супругов: через пару дней ее бросили на другой улице. Показания мужчины зафиксировали военные следователи СК РФ. Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни в Суджанском районе, 12 марта.

https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html

https://ria.ru/20250330/most-2008276578.html

курская область

россия

суджанский район

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происшествия, курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)