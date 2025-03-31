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Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции

Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции - РИА Новости, 31.03.2025

Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции

Врач в Саратове предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T22:27:00+03:00

2025-03-31T22:27:00+03:00

2025-03-31T22:27:00+03:00

происшествия

саратов

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следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Врач в Саратове предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. Мать погибшей девочки полагает, что к гибели ребенка привела неверно выбранная тактика лечения. СК предъявил обвинение врачу. По данным следствия, судмедэкспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями доктора и смертью пациентки. "Завершено расследование уголовного дела в отношении врача одного из медицинских учреждений города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250325/chuvashija-2007182506.html

https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)