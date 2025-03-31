Рейтинг@Mail.ru
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vrach-2008517320.html
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции - РИА Новости, 31.03.2025
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции
Врач в Саратове предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:27:00+03:00
2025-03-31T22:27:00+03:00
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Врач в Саратове предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. Мать погибшей девочки полагает, что к гибели ребенка привела неверно выбранная тактика лечения. СК предъявил обвинение врачу. По данным следствия, судмедэкспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями доктора и смертью пациентки. "Завершено расследование уголовного дела в отношении врача одного из медицинских учреждений города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250325/chuvashija-2007182506.html
https://ria.ru/20250324/dikhlofos-2006876376.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Саратовского врача будут судить по делу о гибели девочки во время операции

СК: врача из Саратова будут судить за смерть 16-летней девочки по неосторожности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 31 мар - РИА Новости. Врач в Саратове предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. Мать погибшей девочки полагает, что к гибели ребенка привела неверно выбранная тактика лечения. СК предъявил обвинение врачу. По данным следствия, судмедэкспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями доктора и смертью пациентки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Чувашии завели дело на врачей скорой, не оказавших помощь пациенту
25 марта, 13:47
"Завершено расследование уголовного дела в отношении врача одного из медицинских учреждений города Саратова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУСК.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
Отец погибших от отравления дихлофосом под Красноярском детей признал вину - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Дело об отравлении дихлофосом красноярской семьи завершили
24 марта, 10:00
 
ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала