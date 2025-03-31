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В Вологде ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 31.03.2025
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00:45 31.03.2025 (обновлено: 10:19 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vologda-2008295199.html
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 31.03.2025
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане
Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T00:45:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отмечала, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. Затем в пресс-службе ведомства сообщили о локализации отрытого горения. Позже открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Вологде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане

МЧС: в ресторане в Вологде полностью ликвидировали пожар

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторане в Вологде
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторане в Вологде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в ресторане в Вологде
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отмечала, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. Затем в пресс-службе ведомства сообщили о локализации отрытого горения. Позже открытое горение было ликвидировано.
"Пожар в Вологде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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