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В Вологде ликвидировали пожар в ресторане
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 31.03.2025
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане
Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T00:45:00+03:00
2025-03-31T00:45:00+03:00
2025-03-31T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отмечала, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. Затем в пресс-службе ведомства сообщили о локализации отрытого горения. Позже открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Вологде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде ликвидировали пожар в ресторане
МЧС: в ресторане в Вологде полностью ликвидировали пожар