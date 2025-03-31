https://ria.ru/20250331/vologda-2008295199.html

В Вологде ликвидировали пожар в ресторане

В Вологде ликвидировали пожар в ресторане - РИА Новости, 31.03.2025

В Вологде ликвидировали пожар в ресторане

Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T00:45:00+03:00

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2025-03-31T10:19:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане Вологде полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отмечала, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. Затем в пресс-службе ведомства сообщили о локализации отрытого горения. Позже открытое горение было ликвидировано. "Пожар в Вологде полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250330/krasnojarsk-2008221364.html

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2025

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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)