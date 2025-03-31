Пропавших в Литве трех американских военных нашли мертвыми
Командование армии США: трех пропавших на учениях в Литве военных нашли мертвыми
© Фото : Министерство национальной обороны ЛитвыОперация по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
© Фото : Министерство национальной обороны Литвы
Операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 в Литве
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Трех американских военных, пропавших на учениях в Литве, нашли мертвыми, сообщило командование армии США в Европе и Африке на своем сайте.
"Трое американских солдат <...> были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта. Солдаты, личности которых не раскрываются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своем БРЭМ M88A2 Hercules во время проведения операции по ремонту и буксировке обездвиженного тактического транспортного средства", — говорится в релизе.
Операция по поиску четвертого военнослужащего продолжается. M-88 Hercules, в которой находились американцы, подняли из воды в понедельник.
В прошлую среду командование армии США в Европе объявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой передвигались американские военные, пропавшие во время плановых тактических учений в Литве. Они проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке страны.
О пропаже военных стало известно 25 марта, с тех пор шла поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и погранслужбы.