https://ria.ru/20250331/voenkor-2008487186.html

В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака

В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025

В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака

Родные и близкие, друзья и коллеги погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака привели в порядок его могилу в поселке Нижнегорский, которая была... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:27:00+03:00

2025-03-31T18:27:00+03:00

2025-03-31T18:27:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Родные и близкие, друзья и коллеги погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака привели в порядок его могилу в поселке Нижнегорский, которая была осквернена прошедшей ночью, сказал РИА Новости корреспондент "Известий" в Крыму Олег Зайковский. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Как рассказал коллега Александра, родные и близкие, коллеги и друзья погибшего журналиста очистили могилу от углей и сожженных венков, на ней разместили свежие цветы и венки, портрет в траурной рамке погибшего журналистам, поставили новый крест, который освятил благочинный, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в поселке Нижнегорский, где отпевался Федорчак, протоиерей Александр Похожай. Отец Александр призвал помолиться за души тех, кто совершил бесчинство, так как "они не ведают что творят, дабы Господь их вразумил и привел на путь покаяния". Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.

https://ria.ru/20250331/podzhog-2008347115.html

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общество, россия, луганская народная республика, белгородская область, александр федорчак (военкор), дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины