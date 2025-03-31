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В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
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18:27 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/voenkor-2008487186.html
В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака
В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака - РИА Новости, 31.03.2025
В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака
Родные и близкие, друзья и коллеги погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака привели в порядок его могилу в поселке Нижнегорский, которая была... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:27:00+03:00
2025-03-31T18:27:00+03:00
общество
россия
луганская народная республика
белгородская область
александр федорчак (военкор)
дмитрий песков
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Родные и близкие, друзья и коллеги погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака привели в порядок его могилу в поселке Нижнегорский, которая была осквернена прошедшей ночью, сказал РИА Новости корреспондент "Известий" в Крыму Олег Зайковский. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. Как рассказал коллега Александра, родные и близкие, коллеги и друзья погибшего журналиста очистили могилу от углей и сожженных венков, на ней разместили свежие цветы и венки, портрет в траурной рамке погибшего журналистам, поставили новый крест, который освятил благочинный, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в поселке Нижнегорский, где отпевался Федорчак, протоиерей Александр Похожай. Отец Александр призвал помолиться за души тех, кто совершил бесчинство, так как "они не ведают что творят, дабы Господь их вразумил и привел на путь покаяния". Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008347115.html
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общество, россия, луганская народная республика, белгородская область, александр федорчак (военкор), дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Александр Федорчак (военкор), Дмитрий Песков, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака

Оскверненную в Крыму могилу погибшего военкора Федорчака привели в порядок

© Фото : соцсетиВандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : соцсети
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Родные и близкие, друзья и коллеги погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака привели в порядок его могилу в поселке Нижнегорский, которая была осквернена прошедшей ночью, сказал РИА Новости корреспондент "Известий" в Крыму Олег Зайковский.
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Гендиректор "Известий" прокомментировал поджог могилы военкора Федорчака
Вчера, 11:01
Как рассказал коллега Александра, родные и близкие, коллеги и друзья погибшего журналиста очистили могилу от углей и сожженных венков, на ней разместили свежие цветы и венки, портрет в траурной рамке погибшего журналистам, поставили новый крест, который освятил благочинный, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в поселке Нижнегорский, где отпевался Федорчак, протоиерей Александр Похожай. Отец Александр призвал помолиться за души тех, кто совершил бесчинство, так как "они не ведают что творят, дабы Господь их вразумил и привел на путь покаяния".
Федорчака похоронили 28 марта в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Вооруженные формирования киевского режима за три дня убили четырех представителей российских СМИ. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла 26 марта при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО
Вчера, 13:37
 
ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьАлександр Федорчак (военкор)Дмитрий ПесковСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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