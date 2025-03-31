https://ria.ru/20250331/voda-2008327389.html

В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка

В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка - РИА Новости, 31.03.2025

В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка

В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:23:00+03:00

2025-03-31T09:23:00+03:00

2025-03-31T09:23:00+03:00

происшествия

иркутская область

иркутский район

игорь кобзев

паводки в россии — 2025

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ИРКУТСК, 31 мар - РИА Новости. В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Из-за интенсивного таяния снега в ряде населенных пунктов Иркутской области подтопило дома и приусадебные участки. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Хомутово, где был объявлен режим ЧС. "Талые воды остаются на 44 приусадебных участках в селе Хомутово Иркутского района. За сутки удалось убрать воду с 4 дворов. Продолжается откачка воды с придомовых территорий", - написал Кобзев. Он отметил, что подтопленных жилых домов нет. В ликвидации последствий ЧС задействованы 13 человек, техника, мотопопы. В Иркутскую область в настоящее время пришел холодный фронт с метелями и снегом. Но через несколько дней снова резко потеплеет. Поэтому возможны новые подтопления.

https://realty.ria.ru/20250326/rossija-2007455221.html

иркутская область

иркутский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, иркутский район, игорь кобзев, паводки в россии — 2025