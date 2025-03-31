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В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка - РИА Новости, 31.03.2025
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09:23 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/voda-2008327389.html
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка - РИА Новости, 31.03.2025
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка
В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:23:00+03:00
2025-03-31T09:23:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутский район
игорь кобзев
паводки в россии — 2025
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ИРКУТСК, 31 мар - РИА Новости. В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Из-за интенсивного таяния снега в ряде населенных пунктов Иркутской области подтопило дома и приусадебные участки. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Хомутово, где был объявлен режим ЧС. "Талые воды остаются на 44 приусадебных участках в селе Хомутово Иркутского района. За сутки удалось убрать воду с 4 дворов. Продолжается откачка воды с придомовых территорий", - написал Кобзев. Он отметил, что подтопленных жилых домов нет. В ликвидации последствий ЧС задействованы 13 человек, техника, мотопопы. В Иркутскую область в настоящее время пришел холодный фронт с метелями и снегом. Но через несколько дней снова резко потеплеет. Поэтому возможны новые подтопления.
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происшествия, иркутская область, иркутский район, игорь кобзев, паводки в россии — 2025
Происшествия, Иркутская область, Иркутский район, Игорь Кобзев, Паводки в России — 2025
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка

Кобзев: вода остается на 44 приусадебных участках в селе Хомутово в Приангарье

© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской областиПоследствия паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области
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ИРКУТСК, 31 мар - РИА Новости. В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
Из-за интенсивного таяния снега в ряде населенных пунктов Иркутской области подтопило дома и приусадебные участки. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Хомутово, где был объявлен режим ЧС.
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской областиПоследствия паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области
"Талые воды остаются на 44 приусадебных участках в селе Хомутово Иркутского района. За сутки удалось убрать воду с 4 дворов. Продолжается откачка воды с придомовых территорий", - написал Кобзев.
Он отметил, что подтопленных жилых домов нет. В ликвидации последствий ЧС задействованы 13 человек, техника, мотопопы.
В Иркутскую область в настоящее время пришел холодный фронт с метелями и снегом. Но через несколько дней снова резко потеплеет. Поэтому возможны новые подтопления.
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