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В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка - РИА Новости, 31.03.2025
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка
В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:23:00+03:00
2025-03-31T09:23:00+03:00
2025-03-31T09:23:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутский район
игорь кобзев
паводки в россии — 2025
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ИРКУТСК, 31 мар - РИА Новости. В селе Хомутово Иркутского района, где из-за подтоплений был объявлен режим ЧС, вода остается на 44 приусадебных участках, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. Из-за интенсивного таяния снега в ряде населенных пунктов Иркутской области подтопило дома и приусадебные участки. Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Хомутово, где был объявлен режим ЧС. "Талые воды остаются на 44 приусадебных участках в селе Хомутово Иркутского района. За сутки удалось убрать воду с 4 дворов. Продолжается откачка воды с придомовых территорий", - написал Кобзев. Он отметил, что подтопленных жилых домов нет. В ликвидации последствий ЧС задействованы 13 человек, техника, мотопопы. В Иркутскую область в настоящее время пришел холодный фронт с метелями и снегом. Но через несколько дней снова резко потеплеет. Поэтому возможны новые подтопления.
https://realty.ria.ru/20250326/rossija-2007455221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, иркутский район, игорь кобзев, паводки в россии — 2025
Происшествия, Иркутская область, Иркутский район, Игорь Кобзев, Паводки в России — 2025
В иркутском селе остаются подтоплены 44 приусадебных участка
Кобзев: вода остается на 44 приусадебных участках в селе Хомутово в Приангарье