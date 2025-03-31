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Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля - РИА Новости, 31.03.2025
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08:25 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vladivostok-2008316435.html
Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля
Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля - РИА Новости, 31.03.2025
Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля
Три автомобиля пострадали из-за поджога во Владивостоке, где неделей ранее на другой автостоянке сгорели 22 машины. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T08:25:00+03:00
2025-03-31T08:25:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Три автомобиля пострадали из-за поджога во Владивостоке, где неделей ранее на другой автостоянке сгорели 22 машины. "В утреннее время 31 марта 2025 года в районе дома 79 по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля, который полностью выгорел. Огонь охватил еще два автомобиля, которые частично пострадали", - сообщает прокуратура Приморья. Возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба". В краевом УМВД уточнили, что в результате пожара полностью уничтожен внедорожник Jeep Wrangler. Неделей ранее, 24 марта на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег за поджог они не получили.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля

Автомобиль подожгли на стоянке во Владивостоке, пострадали 3 машины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Три автомобиля пострадали из-за поджога во Владивостоке, где неделей ранее на другой автостоянке сгорели 22 машины.
"В утреннее время 31 марта 2025 года в районе дома 79 по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля, который полностью выгорел. Огонь охватил еще два автомобиля, которые частично пострадали", - сообщает прокуратура Приморья.
Возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба".
В краевом УМВД уточнили, что в результате пожара полностью уничтожен внедорожник Jeep Wrangler.
Неделей ранее, 24 марта на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег за поджог они не получили.
Сгоревшие автомобили на стоянке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Причиной пожара на автостоянке во Владивостоке стал поджог
24 марта, 01:45
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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