https://ria.ru/20250331/vladivostok-2008316435.html

Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля

Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля - РИА Новости, 31.03.2025

Во Владивостоке из-за поджога пострадали три автомобиля

Три автомобиля пострадали из-за поджога во Владивостоке, где неделей ранее на другой автостоянке сгорели 22 машины. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:25:00+03:00

2025-03-31T08:25:00+03:00

2025-03-31T08:25:00+03:00

происшествия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Три автомобиля пострадали из-за поджога во Владивостоке, где неделей ранее на другой автостоянке сгорели 22 машины. "В утреннее время 31 марта 2025 года в районе дома 79 по улице Адмирала Горшкова во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля, который полностью выгорел. Огонь охватил еще два автомобиля, которые частично пострадали", - сообщает прокуратура Приморья. Возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба". В краевом УМВД уточнили, что в результате пожара полностью уничтожен внедорожник Jeep Wrangler. Неделей ранее, 24 марта на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. По данным правоохранителей, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей ранее были судимы, всех троих заключили под стражу. По данным прокуратуры Приморья, организатор заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. В надзорном ведомстве РИА Новости сообщали, что мужчины работали только за наркотики, денег за поджог они не получили.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006841317.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток