Рейтинг@Mail.ru
В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/viza-2008450441.html
В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ
В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ
Компании и сотрудники-мигранты IT-индустрии Кремниевой долины в Калифорнии все больше опасаются ужесточения визовой политики администрации президента США... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:38:00+03:00
2025-03-31T16:38:00+03:00
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
джо байден
илон маск
google
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/15/1527571554_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1f35b519248b3d9478bea2731b16b442.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Компании и сотрудники-мигранты IT-индустрии Кремниевой долины в Калифорнии все больше опасаются ужесточения визовой политики администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "Еще в конце прошлого года юридические фирмы, работающие на технологических гигантов Google и Amazon, предупредили сотрудников компаний, имеющих визы, дважды подумать, прежде чем выезжать за границу из-за опасений, что их могут не пустить обратно", - пишет издание. Речь идет преимущественно о рабочих визах H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Так, двое сотрудников компании из Кремниевой долины с визами H-1B были "удивлены внезапными изменениями" в сфере миграции. К примеру, очень быстро была ограничена возможность отказа от очных собеседований для получения виз, отмечает газета. Юридические компании, работающие в сфере миграционного законодательства, предупреждают о риске внезапных изменений визовых правил, возможном замедлении процесса оформления виз и усилении проверок политических взглядов заявителей и их активности в социальных сетях. Также специалистам-мигрантам рекомендуется постоянно носить с собой весь набор необходимых документов, чтобы избежать проблем в случае внезапной проверки. В ходе предвыборной кампании американский президент Дональд Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику США и осуждал бывшего президента Джо Байдена за бездействие. Трамп пока не высказывался о планах по сокращению или закрытию программы H-1B, а в декабре встал на сторону миллиардера Илона Маска, который высказался в ее защиту и вызвал недовольство среди республиканцев. Тем не менее, в ходе первого президентского срока Трампа количество отказов в выдаче виз выросло, а Трамп тогда высказывался в пользу отмены программы H-1B.
https://ria.ru/20240123/mask-1922877149.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609588.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152757/15/1527571554_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_9f1df4e87ab597e2684cb3286716f6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден, илон маск, google, amazon
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, Google, Amazon
В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ

WP: IT-компании Кремниевой долины опасаются ужесточения визовой политики Трампа

CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / SiliconValley from aboveКремниевая Долина
Кремниевая Долина - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Patrick Nouhailler / SiliconValley from above
Кремниевая Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Компании и сотрудники-мигранты IT-индустрии Кремниевой долины в Калифорнии все больше опасаются ужесточения визовой политики администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
«
"Еще в конце прошлого года юридические фирмы, работающие на технологических гигантов Google и Amazon, предупредили сотрудников компаний, имеющих визы, дважды подумать, прежде чем выезжать за границу из-за опасений, что их могут не пустить обратно", - пишет издание.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Маск обвинил власти США в активном содействии нелегальной иммиграции
23 января 2024, 06:15
Речь идет преимущественно о рабочих визах H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Так, двое сотрудников компании из Кремниевой долины с визами H-1B были "удивлены внезапными изменениями" в сфере миграции. К примеру, очень быстро была ограничена возможность отказа от очных собеседований для получения виз, отмечает газета.
Юридические компании, работающие в сфере миграционного законодательства, предупреждают о риске внезапных изменений визовых правил, возможном замедлении процесса оформления виз и усилении проверок политических взглядов заявителей и их активности в социальных сетях. Также специалистам-мигрантам рекомендуется постоянно носить с собой весь набор необходимых документов, чтобы избежать проблем в случае внезапной проверки.
В ходе предвыборной кампании американский президент Дональд Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику США и осуждал бывшего президента Джо Байдена за бездействие. Трамп пока не высказывался о планах по сокращению или закрытию программы H-1B, а в декабре встал на сторону миллиардера Илона Маска, который высказался в ее защиту и вызвал недовольство среди республиканцев. Тем не менее, в ходе первого президентского срока Трампа количество отказов в выдаче виз выросло, а Трамп тогда высказывался в пользу отмены программы H-1B.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США
26 февраля, 01:50
 
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампДжо БайденИлон МаскGoogleAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала