В Кремниевой долине опасаются ужесточения визовой политики США, пишут СМИ
WP: IT-компании Кремниевой долины опасаются ужесточения визовой политики Трампа
Кремниевая Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Компании и сотрудники-мигранты IT-индустрии Кремниевой долины в Калифорнии все больше опасаются ужесточения визовой политики администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
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"Еще в конце прошлого года юридические фирмы, работающие на технологических гигантов Google и Amazon, предупредили сотрудников компаний, имеющих визы, дважды подумать, прежде чем выезжать за границу из-за опасений, что их могут не пустить обратно", - пишет издание.
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Речь идет преимущественно о рабочих визах H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Так, двое сотрудников компании из Кремниевой долины с визами H-1B были "удивлены внезапными изменениями" в сфере миграции. К примеру, очень быстро была ограничена возможность отказа от очных собеседований для получения виз, отмечает газета.
Юридические компании, работающие в сфере миграционного законодательства, предупреждают о риске внезапных изменений визовых правил, возможном замедлении процесса оформления виз и усилении проверок политических взглядов заявителей и их активности в социальных сетях. Также специалистам-мигрантам рекомендуется постоянно носить с собой весь набор необходимых документов, чтобы избежать проблем в случае внезапной проверки.
В ходе предвыборной кампании американский президент Дональд Трамп не раз выражал намерение ужесточить миграционную политику США и осуждал бывшего президента Джо Байдена за бездействие. Трамп пока не высказывался о планах по сокращению или закрытию программы H-1B, а в декабре встал на сторону миллиардера Илона Маска, который высказался в ее защиту и вызвал недовольство среди республиканцев. Тем не менее, в ходе первого президентского срока Трампа количество отказов в выдаче виз выросло, а Трамп тогда высказывался в пользу отмены программы H-1B.