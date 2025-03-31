https://ria.ru/20250331/vitse-prezident-2008309117.html

В Венесуэле готовы к отзыву лицензий США у нефтегазовых компаний

В Венесуэле готовы к отзыву лицензий США у нефтегазовых компаний - РИА Новости, 31.03.2025

В Венесуэле готовы к отзыву лицензий США у нефтегазовых компаний

Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в Венесуэле, получили уведомление правительства США об отзыве их лицензий, тем не менее, Каракас готов... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:49:00+03:00

2025-03-31T05:49:00+03:00

2025-03-31T05:49:00+03:00

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МЕХИКО, 31 мар - РИА Новости. Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в Венесуэле, получили уведомление правительства США об отзыве их лицензий, тем не менее, Каракас готов продолжать выполнение контрактов, заявила вице-президент Дельси Родригес. "Транснациональные нефтегазовые компании, работающие в стране, в последние часы были уведомлены правительством США об отзыве их лицензий. Мы были готовы к этой ситуации и готовы продолжить выполнение контрактов с этими компаниями в рамках конституции республики и законов Венесуэлы", - написала Родригес в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. По данным СМИ, администрация Трампа отправила американской нефтедобывающей компании Global Oil Terminals уведомление с требованием завершить все финансовые операции в Венесуэле, похожее уведомление ранее приходило американской нефтегазовой корпорации Chevron. Итальянская нефтегазовая группа Eni сама сообщила об уведомлении от администрации США, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле. "Международным компаниям не требуется лицензия или разрешение от какого-либо иностранного правительства, поскольку Венесуэла не признает и не применяет никакую экстерриториальную юрисдикцию. Мы являемся надежным партнером и продолжим соблюдать достигнутые с этими компаниями соглашения", - сказано в заявлении, которое опубликовала вице-президент Венесуэлы.

https://ria.ru/20250324/tramp-2007023195.html

https://ria.ru/20250320/venesuela-2006098438.html

венесуэла

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экономика, венесуэла, сша, каракас, дельси родригес, дональд трамп, chevron , eni , pdvsa