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Эксперт Минздрава прокомментировал сообщения о "новом вирусе" в России - РИА Новости, 31.03.2025
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16:49 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/virus-2008454000.html
Эксперт Минздрава прокомментировал сообщения о "новом вирусе" в России
Эксперт Минздрава прокомментировал сообщения о "новом вирусе" в России - РИА Новости, 31.03.2025
Эксперт Минздрава прокомментировал сообщения о "новом вирусе" в России
Высокая температура и кровь при отхаркивании, которые якобы являются признаками "нового вируса", могут быть симптомами острого респираторного заболевания,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:49:00+03:00
2025-03-31T16:49:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
владимир чуланов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Высокая температура и кровь при отхаркивании, которые якобы являются признаками "нового вируса", могут быть симптомами острого респираторного заболевания, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Он уточнил, что ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы появлении нового вируса - заболевшие сталкиваются с высокой температурой и кровью при отхаркивании. В настоящее время в ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены. "Перечисленные в СМИ проявления являются симптомами острого респираторного заболевания, например, бронхита или пневмонии, которые могут быть вызваны большим количеством возбудителей, циркулирующих в период эпидемического подъема. Прожилки крови в мокроте чаще всего являются следствием интенсивного кашля. В любом случае, при появлении таких симптомов для постановки диагноза и назначения лечения необходимо обратиться к врачу", - рассказал журналистам Чуланов. По сегодняшним данным, эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна, отметил специалист. "Необходимо при первых симптомах заболевания своевременно обращаться к врачу, в первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и детей, а также соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ - кашель, чихание, выделения из носа, регулярно мыть руки, использовать антисептики, регулярно проветривать помещения. Умеренная физическая активность и пребывание на свежем воздухе, сбалансированный режим дня и питания способствует повышению сопротивляемости организма вирусам", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
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здоровье - общество, россия, москва, владимир чуланов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Владимир Чуланов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт Минздрава прокомментировал сообщения о "новом вирусе" в России

Инфекционист Чуланов назвал температуру и кровь при отхаркивании симптомами ОРВИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Высокая температура и кровь при отхаркивании, которые якобы являются признаками "нового вируса", могут быть симптомами острого респираторного заболевания, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Он уточнил, что ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы появлении нового вируса - заболевшие сталкиваются с высокой температурой и кровью при отхаркивании. В настоящее время в ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора, новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены.
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"Перечисленные в СМИ проявления являются симптомами острого респираторного заболевания, например, бронхита или пневмонии, которые могут быть вызваны большим количеством возбудителей, циркулирующих в период эпидемического подъема. Прожилки крови в мокроте чаще всего являются следствием интенсивного кашля. В любом случае, при появлении таких симптомов для постановки диагноза и назначения лечения необходимо обратиться к врачу", - рассказал журналистам Чуланов.
По сегодняшним данным, эпидемиологическая ситуация в России по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна, отметил специалист.
"Необходимо при первых симптомах заболевания своевременно обращаться к врачу, в первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых граждан и детей, а также соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ - кашель, чихание, выделения из носа, регулярно мыть руки, использовать антисептики, регулярно проветривать помещения. Умеренная физическая активность и пребывание на свежем воздухе, сбалансированный режим дня и питания способствует повышению сопротивляемости организма вирусам", - добавил эксперт.
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