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Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 31.03.2025
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:48:00+03:00
2025-03-31T03:48:00+03:00
2025-03-31T07:10:00+03:00
происшествия
андрей чибис
стрельба в мурманске
мурманск
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель.На видео запечатлены бойцы спецназа на лестнице, готовящиеся к задержанию преступника.В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
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Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
2025-03-31T03:48
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происшествия, андрей чибис, стрельба в мурманске, мурманск
Происшествия, Андрей Чибис, Стрельба в Мурманске, Мурманск
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Штурм здания в Мурманске, с крыши которого стрелял мужчина, сняли на видео