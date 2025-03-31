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Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 31.03.2025
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03:48 31.03.2025 (обновлено: 07:10 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/video-2008303367.html
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 31.03.2025
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель
Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:48:00+03:00
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происшествия
андрей чибис
стрельба в мурманске
мурманск
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель.На видео запечатлены бойцы спецназа на лестнице, готовящиеся к задержанию преступника.В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html
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Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске
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происшествия, андрей чибис, стрельба в мурманске, мурманск
Происшествия, Андрей Чибис, Стрельба в Мурманске, Мурманск
Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель

Штурм здания в Мурманске, с крыши которого стрелял мужчина, сняли на видео

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель.
На видео запечатлены бойцы спецназа на лестнице, готовящиеся к задержанию преступника.
В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован".
Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
На месте стрельбы в Мурманске обнаружили гильзы и стрелковое оружие
01:30
 
ПроисшествияАндрей ЧибисСтрельба в МурманскеМурманск
 
 
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