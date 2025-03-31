https://ria.ru/20250331/video-2008303367.html

Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель

Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель - РИА Новости, 31.03.2025

Опубликовано видео штурма здания в Мурманске, откуда стрелял местный житель

Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T03:48:00+03:00

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происшествия

андрей чибис

стрельба в мурманске

мурманск

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Росгвардия опубликовала кадры штурма дом в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель.На видео запечатлены бойцы спецназа на лестнице, готовящиеся к задержанию преступника.В воскресенье вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске, работают силовики. Он также призвал жителей района соблюдать меры безопасности. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что мужчина тяжело ранен. В региональном СУСК уточнили, что мужчина – местный житель 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008298719.html

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Кадры нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске Росгвардия опубликовала кадры работы СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" в ходе штурма крыши 14-этажки и нейтрализации мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске 2025-03-31T03:48 true PT0M59S

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