https://ria.ru/20250331/vengrija-2008354986.html

СМИ: поставки "Газпрома" в Словакию через Венгрию существенно вырастут

СМИ: поставки "Газпрома" в Словакию через Венгрию существенно вырастут - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: поставки "Газпрома" в Словакию через Венгрию существенно вырастут

Российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля, сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на руководство... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:36:00+03:00

2025-03-31T11:36:00+03:00

2025-03-31T11:36:00+03:00

экономика

словакия

украина

венгрия

роберт фицо

газпром

евросоюз

турецкий поток

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БРАТИСЛАВА, 31 мар - РИА Новости. Российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля, сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на руководство словацкого энергооператора SPP. "Газпром" с 1 апреля существенно увеличит поставки природного газа в Словакию через Венгрию, сообщил генеральный директор SPP Войтех Ференц на встрече с журналистами", - пишет портал. Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Сообщалось, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года. В середине января премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что российский "Газпром" найдет способ поставить Словакии газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита газа через украинскую территорию. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250328/siyyarto-2007847746.html

https://ria.ru/20250328/gaz-2007980941.html

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экономика, словакия, украина, венгрия, роберт фицо, газпром, евросоюз, турецкий поток, в мире