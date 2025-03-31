https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008388328.html

В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО

В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025

В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО

К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:37:00+03:00

2025-03-31T13:37:00+03:00

2025-03-31T13:37:00+03:00

россия

луганская народная республика

александр федорчак (военкор)

дмитрий песков

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250331/krym-2008365188.html

https://ria.ru/20250325/smi-2007111252.html

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Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия