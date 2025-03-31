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В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025
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13:37 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008388328.html
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО
К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:37:00+03:00
2025-03-31T13:37:00+03:00
россия
луганская народная республика
александр федорчак (военкор)
дмитрий песков
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления. Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
https://ria.ru/20250331/krym-2008365188.html
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россия, луганская народная республика, александр федорчак (военкор), дмитрий песков, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Александр Федорчак (военкор), Дмитрий Песков, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кремле призвали принять жесткие меры к осквернившим могилы бойцов СВО

Песков призвал принять жесткие меры к оскверняющим могилы бойцов СВО и военкоров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. К вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров, должны применяться самые жесткие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента Известий Александра Федорчака - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Глава Крыма назвал подлостью осквернение могилы военкора Федорчака
12:08
Ранее глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что вандалы осквернили могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака и трех участников СВО на кладбище в Крыму, идёт расследование. СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела, устанавливаются причастные к совершению преступления.
Федорчака похоронили 28 марта после отпевания в его родном поселке Нижнегорский в Крыму. Федорчак – крымчанин, до работы в "Известиях" был корреспондентом канала "Звезда", а ранее – канала "Крым 24" и Крымского информагентства.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее подписал указ о награждении Федорчака орденом " За верность долгу" посмертно.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Случаи гибели сотрудников российских СМИ в зоне действия СВО
25 марта, 09:42
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаАлександр Федорчак (военкор)Дмитрий ПесковСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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