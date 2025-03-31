https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html

На Ставрополье осквернили могилы участников СВО

На Ставрополье осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025

На Ставрополье осквернили могилы участников СВО

Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:12:00+03:00

2025-03-31T10:12:00+03:00

2025-03-31T14:11:00+03:00

происшествия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале. "В селе Ростовановском произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции. Преступники задержаны", — написал он. Бабичев выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за оперативность в расследовании и отметил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)