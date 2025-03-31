https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T14:11:00+03:00
происшествия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале. "В селе Ростовановском произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции. Преступники задержаны", — написал он. Бабичев выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за оперативность в расследовании и отметил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
В Ставропольском крае осквернили могилы участников СВО, подозреваемые задержаны