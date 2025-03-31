Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 31.03.2025 (обновлено: 14:11 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/vandalizm-2008336037.html
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО - РИА Новости, 31.03.2025
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО
Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:12:00+03:00
2025-03-31T14:11:00+03:00
происшествия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале. "В селе Ростовановском произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции. Преступники задержаны", — написал он. Бабичев выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за оперативность в расследовании и отметил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Ставрополье осквернили могилы участников СВО

В Ставропольском крае осквернили могилы участников СВО, подозреваемые задержаны

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 31 мар — РИА Новости. Могилы участников СВО осквернили в селе Ростовановском, подозреваемые задержаны, обстоятельства выясняются, сообщил врио главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в своем Telegram-канале.
"В селе Ростовановском произошел вопиющий случай вандализма — осквернили могилы участников специальной военной операции. Преступники задержаны", — написал он.
Бабичев выразил благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за оперативность в расследовании и отметил, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям ВОВ
4 октября 2024, 16:13
 
ПроисшествияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала