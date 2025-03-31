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WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины - РИА Новости, 31.03.2025
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16:11 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/uoltts-2008442005.html
WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины
WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины - РИА Новости, 31.03.2025
WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:11:00+03:00
2025-03-31T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. "Уолтц создал и проводил несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как проводить посредничество между Россией и Украиной, а также о военных миссиях", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что источники издания не указали, содержалась ли в других чатах секретная информация. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
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в мире, технологии, сша, украина, россия, майк уолтц, дональд трамп, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Технологии, США, Украина, Россия, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины

WSJ: Уолтц создавал другие чаты по безопасности в Signal, в том числе по Украине

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц создавал в мессенджере Signal еще несколько чатов по важным для страны темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
"Уолтц создал и проводил несколько других конфиденциальных, важных для национальной безопасности диалогов в Signal с членами кабинета, в том числе несколько чатов о том, как проводить посредничество между Россией и Украиной, а также о военных миссиях", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что источники издания не указали, содержалась ли в других чатах секретная информация.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
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В миреТехнологииСШАУкраинаРоссияМайк УолтцДональд ТрампПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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