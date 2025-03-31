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WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом - РИА Новости, 31.03.2025
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15:56 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/uoltts-2008436699.html
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом - РИА Новости, 31.03.2025
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:56:00+03:00
2025-03-31T15:56:00+03:00
в мире
сша
йемен
дональд трамп
майк уолтц
пит хегсет
ансар алла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после скандала с чатом, где руководство Соединенных Штатов обсуждало удары по Йемену, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду Трампа, связанную со скандалом. Президент США говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. "Ущерб репутации Уолтца поставил его в шаткое положение в Белом доме... Уолтц потерял расположение Трампа и поддержку высокопоставленных помощников в Белом доме", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что Трамп в частных беседах выражал злость и обвинял Уолтца в "первом крупном кризисе национальной безопасности новой администрации", но пока решил не увольнять его. Согласно чиновникам, президент США в разговоре с Уолтцом 27 марта заявил о решении оставить его на посту и предоставить ему некую "отсрочку". Кроме того, по словам источников Wall Street Journal, для Трампа самой серьезной проблемой в этом инциденте было не создание чата в Signal для координации ударов по хуситам, а то, что в телефонной книге Уолтца был номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга. Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где руководство США обсуждало удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, американского министра обороны Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
https://ria.ru/20250325/uoltts-2007131414.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
WSJ: Уолтц теряет репутацию в Белом доме после скандала с чатом

WSJ: Уолтц теряет репутацию и расположение Трампа после скандала с чатом

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц утрачивает репутацию в Белом доме и расположение американского лидера Дональда Трампа после скандала с чатом, где руководство Соединенных Штатов обсуждало удары по Йемену, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду Трампа, связанную со скандалом. Президент США говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
На Западе раскрыли, что может сделать Трамп после скандала с чатом
25 марта, 10:49
"Ущерб репутации Уолтца поставил его в шаткое положение в Белом доме... Уолтц потерял расположение Трампа и поддержку высокопоставленных помощников в Белом доме", - говорится в сообщении издания.
Газета отмечает, что Трамп в частных беседах выражал злость и обвинял Уолтца в "первом крупном кризисе национальной безопасности новой администрации", но пока решил не увольнять его. Согласно чиновникам, президент США в разговоре с Уолтцом 27 марта заявил о решении оставить его на посту и предоставить ему некую "отсрочку".
Кроме того, по словам источников Wall Street Journal, для Трампа самой серьезной проблемой в этом инциденте было не создание чата в Signal для координации ударов по хуситам, а то, что в телефонной книге Уолтца был номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга.
Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где руководство США обсуждало удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, американского министра обороны Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников
27 марта, 09:48
 
В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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