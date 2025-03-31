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Ульянов рассказал о результатах восприятия Западом речи Путина в Мюнхене
Ульянов рассказал о результатах восприятия Западом речи Путина в Мюнхене - РИА Новости, 31.03.2025
Ульянов рассказал о результатах восприятия Западом речи Путина в Мюнхене
Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:53:00+03:00
2025-03-31T01:53:00+03:00
2025-03-31T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Западная аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять призыв президента РФ Владимира Путина прекратить игнорировать жизненные интересы России, озвученный в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности, и теперь виден результат, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "В апреле 2007 года президент Российской Федерации Путин на Мюнхенской конференции направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл. Теперь вы видите результат", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. В 2007 году Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Он отмечал, что Россия видит все большее пренебрежение принципами международного права, а мир подошел к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности.
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мюнхен, россия, вена, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), нато
Мюнхен, Россия, Вена, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), НАТО
Ульянов рассказал о результатах восприятия Западом речи Путина в Мюнхене
Ульянов: Запад не воспринял речь Путина в Мюнхене, и теперь виден результат