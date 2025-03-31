https://ria.ru/20250331/ukraina-2008517755.html

Представители Британии, Франции и Украины проведут встречу в ближайшие дни

Представители Британии, Франции и Украины проведут встречу в ближайшие дни - РИА Новости, 31.03.2025

Представители Британии, Франции и Украины проведут встречу в ближайшие дни

Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T22:35:00+03:00

2025-03-31T22:35:00+03:00

2025-03-31T22:44:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

кир стармер

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут в ближайшие дни встречу для обсуждения украинского урегулирования, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит по итогам очередного разговора британского премьера Кира Стармера и Владимира Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. "Встреча военного руководства Британии, Франции и Украины, которая пройдет в ближайшие дни, будет продвигать следующий этап детального планирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Сайт офиса Владимира Зеленского, в свою очередь, сообщил, что встреча представителей генеральных штабов стран, готовых предоставить свои контингенты, запланирована на конец недели и пройдет на Украине.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250330/starmer-2008234657.html

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз