Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине
Сикорский: главы МИД ЕС хотят определить дату окончания переговоров по Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
"Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский.
"Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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