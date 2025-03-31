https://ria.ru/20250331/ukraina-2008465015.html

Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:29:00+03:00

2025-03-31T17:29:00+03:00

2025-03-31T17:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский. "Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, польша, владимир путин, радослав сикорский, дональд трамп, евросоюз