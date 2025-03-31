Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ukraina-2008465015.html
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине - РИА Новости, 31.03.2025
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине
Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:29:00+03:00
2025-03-31T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
владимир путин
радослав сикорский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде. Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение. "Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский. "Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, владимир путин, радослав сикорский, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Путин, Радослав Сикорский, Дональд Трамп, Евросоюз
Главы МИД ЕС предложили определить дату окончания переговоров по Украине

Сикорский: главы МИД ЕС хотят определить дату окончания переговоров по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 31 мар - РИА Новости. Главы МИД ЕС предлагают определить финальную дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам после встречи глав МИД Польши, Германии, Франции, Италии и Испании, а также Великобритании и Украины в понедельник в Мадриде.
Выступление Сикорского транслирует Польское телевидение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
Вчера, 08:00
"Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня", - сказал Сикорский.
"Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все
29 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ПутинРадослав СикорскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала