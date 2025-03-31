https://ria.ru/20250331/ukraina-2008455919.html

СМИ: на Украине мужчин старше 50 лет могут мобилизовать в ВСУ

СМИ: на Украине мужчин старше 50 лет могут мобилизовать в ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: на Украине мужчин старше 50 лет могут мобилизовать в ВСУ

Военнообязанных старше 50 лет и с ограничениями по здоровью на Украине теперь могут направлять для строительства фортификационных сооружений в тылу, сообщает... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:56:00+03:00

2025-03-31T16:56:00+03:00

2025-03-31T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Военнообязанных старше 50 лет и с ограничениями по здоровью на Украине теперь могут направлять для строительства фортификационных сооружений в тылу, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замначальника военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье. "Заместитель начальника Запорожского областного ТЦК (военкомата - ред.). по мобилизационно-оборонительной работе заявляет, что мужчин старше 50 лет или признанных по состоянию здоровья пригодными только к cлужбе в тыловых частях, могут отправить строить оборонительные сооружения, работать водителями, крановщиками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание отмечает, что теперь мужчин в этом возрасте могут мобилизовать в части, где не нужно особой квалификации. На сопровождающем публикацию видео представитель военкомата отметил, что граждане старше 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, направляются в подразделения сил территориальной обороны ВСУ, в части поддержки и обеспечения. "Есть очень много специальностей, и эти подразделения выполняют важные задачи по обустройстве фортификационных сооружений... выполняют задачи по укомплектованию боевых частей, комплектуются водителями и другими специалистами", - сказал работник военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://rsport.ria.ru/20250320/ttsk-2006173467.html

https://ria.ru/20250318/kiev-2005623352.html

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в мире, украина, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, страна.ua