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Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/ukraina-2008454926.html
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.03.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале. "Нашими главными задачами... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:52:00+03:00
2025-03-31T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале. "Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях", — говорится в публикации. Он добавил, что эти задачи удалось выполнить лишь частично. Сырский отметил, что заслушал доклады по проблемным вопросам, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники. Кроме того, главком ВСУ заявил, что необходимо повышать качество подготовки солдат.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил, что российские войска постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО. Кроме того, он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов на всей линии фронта, они каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ.
https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html
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александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте

Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях", — говорится в публикации.
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Он добавил, что эти задачи удалось выполнить лишь частично.

Сырский отметил, что заслушал доклады по проблемным вопросам, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники.

Кроме того, главком ВСУ заявил, что необходимо повышать качество подготовки солдат.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил, что российские войска постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО.

Кроме того, он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов на всей линии фронта, они каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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