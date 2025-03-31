https://ria.ru/20250331/ukraina-2008454926.html

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте - РИА Новости, 31.03.2025

Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале. "Нашими главными задачами... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:52:00+03:00

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2025-03-31T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале. "Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях", — говорится в публикации. Он добавил, что эти задачи удалось выполнить лишь частично. Сырский отметил, что заслушал доклады по проблемным вопросам, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники. Кроме того, главком ВСУ заявил, что необходимо повышать качество подготовки солдат.На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил, что российские войска постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО. Кроме того, он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов на всей линии фронта, они каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ.

https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html

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александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, украина