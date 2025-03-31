Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский признал проблемы со стабилизацией фронта и комплектованием войск. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях", — говорится в публикации.
"Нашими главными задачами остаются удержание границ обороны и стабилизация ситуации на угрожающих направлениях", — говорится в публикации.
Он добавил, что эти задачи удалось выполнить лишь частично.
Сырский отметил, что заслушал доклады по проблемным вопросам, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники.
Кроме того, главком ВСУ заявил, что необходимо повышать качество подготовки солдат.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил, что российские войска постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО.
Кроме того, он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов на всей линии фронта, они каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ.
Сырский отметил, что заслушал доклады по проблемным вопросам, среди которых комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистика и ремонт военной техники.
Кроме того, главком ВСУ заявил, что необходимо повышать качество подготовки солдат.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на встрече с экипажем ракетного подводного крейсера "Архангельск" заявил, что российские войска постепенно, но настойчиво и уверенно движутся к достижению всех целей СВО.
Кроме того, он отметил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российских бойцов на всей линии фронта, они каждый день продвигаются вперед, ежедневно освобождая населенные пункты от ВСУ.