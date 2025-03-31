В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ
В Киевской области нанесли удары по военной базе, складам с БПЛА и штабу ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Прилеты сегодня: Киев — четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражен какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ж/д платформы Шляховая. В Василькове удар нанесен по военной базе. Детонация была серьезная — у некоторых домов посыпались окна", — перечислил собеседник агентства.
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"Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населенным пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолеты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", — сказал Лебедев.
Еще одной целью стало производство в Кременчуге, связанное с ракетами для РСЗО.
В Чернигове зафиксировали пять прилетов, три в пригороде и два в области. Там, уточнил подпольщик, под удар попал танковый полигон, в том числе добровольцы и инструкторы.
В Харькове было шесть попаданий по промышленным площадкам и цехам рядом с Харьковским тракторным заводом. Там, по словам Лебедева, переделывают немецкие танки Leopard — навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ.
В Житомирской области поразили авиабазу Озерное. Кроме того, там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ используют под пункты временной дислокации. В областном центре были слышны взрывы в районе промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию, рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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