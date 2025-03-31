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В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
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11:46 31.03.2025 (обновлено: 12:51 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/ukraina-2008357470.html
В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ
В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ
Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:46:00+03:00
2025-03-31T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня: Киев — четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражен какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ж/д платформы Шляховая. В Василькове удар нанесен по военной базе. Детонация была серьезная — у некоторых домов посыпались окна", — перечислил собеседник агентства.Всего, по его словам, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь насчитывается 43 удара по всей Украине. Четыре из них пришлись на Полтаву и область. Там, в частности, поразили авиабазу. "Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населенным пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолеты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", — сказал Лебедев.Еще одной целью стало производство в Кременчуге, связанное с ракетами для РСЗО.В Чернигове зафиксировали пять прилетов, три в пригороде и два в области. Там, уточнил подпольщик, под удар попал танковый полигон, в том числе добровольцы и инструкторы.В Харькове было шесть попаданий по промышленным площадкам и цехам рядом с Харьковским тракторным заводом. Там, по словам Лебедева, переделывают немецкие танки Leopard — навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ.В Житомирской области поразили авиабазу Озерное. Кроме того, там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ используют под пункты временной дислокации. В областном центре были слышны взрывы в районе промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию, рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250329/udar-2008134393.html
https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ

В Киевской области нанесли удары по военной базе, складам с БПЛА и штабу ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Прилеты сегодня: Киев — четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражен какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ж/д платформы Шляховая. В Василькове удар нанесен по военной базе. Детонация была серьезная — у некоторых домов посыпались окна", — перечислил собеседник агентства.
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Всего, по его словам, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь насчитывается 43 удара по всей Украине. Четыре из них пришлись на Полтаву и область. Там, в частности, поразили авиабазу.
"Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населенным пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолеты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", — сказал Лебедев.
Еще одной целью стало производство в Кременчуге, связанное с ракетами для РСЗО.
В Чернигове зафиксировали пять прилетов, три в пригороде и два в области. Там, уточнил подпольщик, под удар попал танковый полигон, в том числе добровольцы и инструкторы.
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В Харькове было шесть попаданий по промышленным площадкам и цехам рядом с Харьковским тракторным заводом. Там, по словам Лебедева, переделывают немецкие танки Leopard — навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ.
В Житомирской области поразили авиабазу Озерное. Кроме того, там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ используют под пункты временной дислокации. В областном центре были слышны взрывы в районе промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию, рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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