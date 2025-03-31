https://ria.ru/20250331/ukraina-2008357470.html

В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ

В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

В Киевской области нанесли удары по военной базе и штабу ВСУ

Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:46:00+03:00

2025-03-31T11:46:00+03:00

2025-03-31T12:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по военной базе в Киевской области, складам беспилотников и, предположительно, штабу ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилеты сегодня: Киев — четыре удара. Три в пригороде, один на окраине города. В Вышгородском районе поражен какой-то штаб. СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице. В пгт Глеваха уничтожены склады с недавно прибывшими БПЛА, недалеко от ж/д платформы Шляховая. В Василькове удар нанесен по военной базе. Детонация была серьезная — у некоторых домов посыпались окна", — перечислил собеседник агентства.Всего, по его словам, за вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь насчитывается 43 удара по всей Украине. Четыре из них пришлись на Полтаву и область. Там, в частности, поразили авиабазу. "Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населенным пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолеты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской", — сказал Лебедев.Еще одной целью стало производство в Кременчуге, связанное с ракетами для РСЗО.В Чернигове зафиксировали пять прилетов, три в пригороде и два в области. Там, уточнил подпольщик, под удар попал танковый полигон, в том числе добровольцы и инструкторы.В Харькове было шесть попаданий по промышленным площадкам и цехам рядом с Харьковским тракторным заводом. Там, по словам Лебедева, переделывают немецкие танки Leopard — навешивают динамическую броню, обшивают сетками, устанавливают системы РЭБ.В Житомирской области поразили авиабазу Озерное. Кроме того, там находится крупный бронетанковый завод и много домов отдыха, которые ВСУ используют под пункты временной дислокации. В областном центре были слышны взрывы в районе промзоны с цехами, где ВСУ производят военную продукцию, рассказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250329/udar-2008134393.html

https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, вооруженные силы украины