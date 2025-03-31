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ЦИК Украины рассказал о проблемах при подготовке к выборам

ЦИК Украины рассказал о проблемах при подготовке к выборам - РИА Новости, 31.03.2025

ЦИК Украины рассказал о проблемах при подготовке к выборам

Украина нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени, заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:04:00+03:00

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2025-03-31T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украина нуждается в корректировке выборного процесса, на выборы потребуется больше запланированного времени, заявил глава украинской ЦИК Олег Диденко. "Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны происходить выборы после завершения военного положения… Мы нуждаемся в корректировке процедур. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужно больший период времени, чем тот, который определен законодательством", - сказал Диденко в интервью изданию "Украинская правда". На вопрос, необходимо ли менять сам избирательный процесс после окончания конфликта, он отметил, что его менять надо даже во время него. "Это уже вопрос к парламенту. Но если исходить из действующих норм, то в течение месяца после окончания военного положения Центральная избирательная комиссия должна объявить парламентские выборы, и сам избирательный процесс должен длиться 60 дней. Что касается выборов президента, то Верховная Рада должна принять решение об их назначении, опять же в течение месяца. Там избирательный процесс длится 90 дней, а не 60", - добавил Диденко. Глава ЦИК отметил при этом, что для подготовки выборов этого времени совершенно недостаточно. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

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в мире, украина, сша, олег диденко, дональд трамп, верховная рада украины