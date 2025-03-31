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ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области
Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:01:00+03:00
2025-03-31T10:01:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Горностаевка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 39 артударов по населенным пунктам левого берега Днепра