https://ria.ru/20250331/udary-2008334076.html

ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 31.03.2025

ВСУ за день нанесли 39 ударов по Херсонской области

Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных... РИА Новости, 31.03.2025

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специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 31 мар - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 артиллерийских удара. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каиры, Новая Каховка, Алешки, Пролетарка, Днепряны, Горностаевка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область