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Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев - РИА Новости, 31.03.2025
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19:58 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tyumen-2008505303.html
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев - РИА Новости, 31.03.2025
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев
Тюменка за два месяца зарегистрировала за вознаграждение в своей квартире 111 иностранных граждан, сотрудники полиции выявили преступление и завели в отношении... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:58:00+03:00
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происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Тюменка за два месяца зарегистрировала за вознаграждение в своей квартире 111 иностранных граждан, сотрудники полиции выявили преступление и завели в отношении женщины уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. "Участковые уполномоченные полиции установили, что 38-летняя жительница Тюмени за два месяца незаконно зарегистрировала в своей квартире по улице Газовиков 111 граждан соседних государств, заведомо зная, что проживать они там не будут. За это женщина получила денежное вознаграждение в размере 500 рублей с человека. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ", - указано в сообщении. Отмечается, что женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008318309.html
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происшествия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тюмень, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев

Жительница Тюмени за два месяца зарегистрировала в квартире 111 иностранцев

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Тюменка за два месяца зарегистрировала за вознаграждение в своей квартире 111 иностранных граждан, сотрудники полиции выявили преступление и завели в отношении женщины уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.
«
"Участковые уполномоченные полиции установили, что 38-летняя жительница Тюмени за два месяца незаконно зарегистрировала в своей квартире по улице Газовиков 111 граждан соседних государств, заведомо зная, что проживать они там не будут. За это женщина получила денежное вознаграждение в размере 500 рублей с человека. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ", - указано в сообщении.
Отмечается, что женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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ПроисшествияТюменьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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