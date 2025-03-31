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Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев - РИА Новости, 31.03.2025
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев
Тюменка за два месяца зарегистрировала за вознаграждение в своей квартире 111 иностранных граждан, сотрудники полиции выявили преступление и завели в отношении... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T19:58:00+03:00
2025-03-31T19:58:00+03:00
2025-03-31T19:58:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 31 мар – РИА Новости. Тюменка за два месяца зарегистрировала за вознаграждение в своей квартире 111 иностранных граждан, сотрудники полиции выявили преступление и завели в отношении женщины уголовное дело, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. "Участковые уполномоченные полиции установили, что 38-летняя жительница Тюмени за два месяца незаконно зарегистрировала в своей квартире по улице Газовиков 111 граждан соседних государств, заведомо зная, что проживать они там не будут. За это женщина получила денежное вознаграждение в размере 500 рублей с человека. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ", - указано в сообщении. Отмечается, что женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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происшествия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тюмень, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Жительница Тюмени зарегистрировала в своей квартире 111 иностранцев
Жительница Тюмени за два месяца зарегистрировала в квартире 111 иностранцев