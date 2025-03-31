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Известный турецкий певец Конак умер во время выступления
Известный турецкий певец Конак умер во время выступления - РИА Новости, 31.03.2025
Известный турецкий певец Конак умер во время выступления
Турецкий певец и артист Волкан Конак умер на сцене во время выступления на Кипре, пишет издание Tukriye Today. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:41:00+03:00
2025-03-31T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Турецкий певец и артист Волкан Конак умер на сцене во время выступления на Кипре, пишет издание Tukriye Today."Поздно вечером в воскресенье известный турецкий певец Волкан Конак умер, потеряв сознание на сцене во время концерта в Искеле на турецком Кипре", — говорится в публикации.Как отмечается, информацию о смерти артиста подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.Конаку стало плохо во время выступления, первую помощь ему оказали зрители. Позднее его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, но врачам не удалось спасти певца.Причина смерти не называется.Похороны артиста пройдут 2 апреля в его родном городе Мачка в Турции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, северный кипр, кипр
В мире, Турция, Северный Кипр, Кипр
Известный турецкий певец Конак умер во время выступления
Турецкий певец Волкан Конак умер на сцене во время выступления на Кипре