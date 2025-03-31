https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008451335.html

Известный турецкий певец Конак умер во время выступления

Известный турецкий певец Конак умер во время выступления - РИА Новости, 31.03.2025

Известный турецкий певец Конак умер во время выступления

Турецкий певец и артист Волкан Конак умер на сцене во время выступления на Кипре, пишет издание Tukriye Today. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:41:00+03:00

2025-03-31T16:41:00+03:00

2025-03-31T17:24:00+03:00

в мире

турция

северный кипр

кипр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008447572_0:51:805:504_1920x0_80_0_0_73aca4c2b2778433d233246fbbfc1637.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Турецкий певец и артист Волкан Конак умер на сцене во время выступления на Кипре, пишет издание Tukriye Today."Поздно вечером в воскресенье известный турецкий певец Волкан Конак умер, потеряв сознание на сцене во время концерта в Искеле на турецком Кипре", — говорится в публикации.Как отмечается, информацию о смерти артиста подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.Конаку стало плохо во время выступления, первую помощь ему оказали зрители. Позднее его на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, но врачам не удалось спасти певца.Причина смерти не называется.Похороны артиста пройдут 2 апреля в его родном городе Мачка в Турции.

турция

северный кипр

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, северный кипр, кипр