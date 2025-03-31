https://ria.ru/20250331/turtsiya-2008330108.html

В Турции высказались об условиях переподключения РСХБ к SWIFT

В Турции высказались об условиях переподключения РСХБ к SWIFT - РИА Новости, 31.03.2025

В Турции высказались об условиях переподключения РСХБ к SWIFT

Возвращение Россельхозбанка (РСХБ) к банковской системе SWIFT требует устранения всех препятствий по реализации черноморской инициативы, прежние попытки не были РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:34:00+03:00

2025-03-31T09:34:00+03:00

2025-03-31T09:42:00+03:00

экономика

россия

сша

черное море

владимир путин

дональд трамп

россельхозбанк

swift

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АНКАРА, 31 мар – РИА Новости. Возвращение Россельхозбанка (РСХБ) к банковской системе SWIFT требует устранения всех препятствий по реализации черноморской инициативы, прежние попытки не были успешными, заявил РИА Новости дипломатической источник в турецкой столице. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Вы знаете, тема снятия санкций с России по вопросу именно поставок сельхозпродукции, обсуждалась и в то время, когда Турция и ООН были инициаторами черноморской зерновой инициативы. ООН в контактах с США и странами Европы пыталась добиться возвращения Россельхозбанка в SWIFT для получения оплаты за поставки российской продукции. Тогда, несмотря на все усилия, этого (возвращения российского банка в SWIFT – ред.) добиться не удалось. Рассчитываем, что все препятствия будут устранены и механизм заработает", - сказал собеседник агентства. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.

https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html

https://ria.ru/20250328/swift-2007939776.html

россия

сша

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