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В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 31.03.2025
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12:34 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tsvetniki-2008373428.html
В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону
В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 31.03.2025
В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:34:00+03:00
2025-03-31T12:34:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю и внесем удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону

Бирюков: в Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Высадка цветов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю и внесем удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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