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В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону

В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 31.03.2025

В Москве приступили к подготовке цветников к весенне-летнему сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке городских цветников к весенне-летнему сезону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю и внесем удобрения. В апреле запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. К майским праздникам распустятся несколько миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды.

https://ria.ru/20250331/moskva-2008331269.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы