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Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента - РИА Новости, 31.03.2025
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17:08 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tsentr-2008458775.html
Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента
Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента - РИА Новости, 31.03.2025
Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента
Крупнейший в России распространитель государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" - оспаривает в Суде по интеллектуальным правам решение... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:08:00+03:00
2025-03-31T17:08:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
столото
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупнейший в России распространитель государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" - оспаривает в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, отказавшегося признать общеизвестным в России его бренд "Столото", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ТК "Центр" просила признать обозначение общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей", "услуги розничной продажи лотерейных билетов", "организация лотерей". Роспатент пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр". Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в оспариваемом решении. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении. В итоге Роспатент пришел к заключению, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". Заявление ТК "Центр", в котором она просит признать решение Роспатента от 28 декабря 2024 года незаконным, поступило в суд 20 марта, предварительные слушания по нему назначены на 28 апреля. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), столото, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Столото, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента

ТК "Центр" оспаривает решение Роспатента по бренду "Столото"

© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Столото
Билеты "Русского лото". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупнейший в России распространитель государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" - оспаривает в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, отказавшегося признать общеизвестным в России его бренд "Столото", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ТК "Центр" просила признать обозначение общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей", "услуги розничной продажи лотерейных билетов", "организация лотерей".
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Роспатент пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр".
Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в оспариваемом решении. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении.
В итоге Роспатент пришел к заключению, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр".
Заявление ТК "Центр", в котором она просит признать решение Роспатента от 28 декабря 2024 года незаконным, поступило в суд 20 марта, предварительные слушания по нему назначены на 28 апреля.
В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.
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РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)СтолотоМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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