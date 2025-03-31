https://ria.ru/20250331/tsentr-2008458775.html

Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента

Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента - РИА Новости, 31.03.2025

Крупнейший в России распространитель лотерей оспорил решение Роспатента

Крупнейший в России распространитель государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" - оспаривает в Суде по интеллектуальным правам решение... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:08:00+03:00

2025-03-31T17:08:00+03:00

2025-03-31T17:08:00+03:00

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

столото

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589436012_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fd6a12e9506bd1f9649fa76e6feca642.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Крупнейший в России распространитель государственных лотерей - АО "Технологическая компания "Центр" - оспаривает в Суде по интеллектуальным правам решение Роспатента, отказавшегося признать общеизвестным в России его бренд "Столото", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ТК "Центр" просила признать обозначение общеизвестным для таких товаров, как "лотерейные билеты, включая билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей", и таких услуг, как "услуги по распространению лотерей", "услуги розничной продажи лотерейных билетов", "организация лотерей". Роспатент пришел к выводу, что ТК "Центр" является распространителем лотерей по договорам с двумя организаторами лотерей – ООО "Спортлото" и ООО "ГСЛ" ("Русское лото") - и, таким образом, не оказывает услуги по организации лотерей, а только по распространению. При этом, установило ведомство, значительная доля билетов – почти 1 миллиард с 2015 по 2022 год – была реализована через магазины, отделения почты, заправки, которые не доводят до потребителей информацию, что продают билеты по договору с ТК "Центр". Информации о ТК "Центр" нет и на самих билетах в отличие от информации об организаторах, указал Роспатент в оспариваемом решении. Кроме того, на них используется не обозначение "Столото", которое просит признать общеизвестным заявитель, а обозначение "Столото у нас выигрывают!", говорится в решении. В итоге Роспатент пришел к заключению, что "не представляется возможным утверждать, что заявленное обозначение "Столото" на испрашиваемую дату 31.12.2021 было узнаваемо и ассоциировалось у потребителей с заявителем АО "ТК "Центр". Заявление ТК "Центр", в котором она просит признать решение Роспатента от 28 декабря 2024 года незаконным, поступило в суд 20 марта, предварительные слушания по нему назначены на 28 апреля. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорта РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. "Столото" – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей.

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20250131/pobeditel-1996530069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), столото, министерство финансов рф (минфин россии)