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"Триколор" подвел итоги работы в 2024 году

"Триколор" подвел итоги работы в 2024 году - РИА Новости, 31.03.2025

"Триколор" подвел итоги работы в 2024 году

Оператор "Триколор" в 2024 году сохранил лидерство на рынке платного ТВ, а также представил обновленный сайт, расширил линейку устройств для дома и запустил в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:15:00+03:00

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Оператор "Триколор" в 2024 году сохранил лидерство на рынке платного ТВ, а также представил обновленный сайт, расширил линейку устройств для дома и запустил в космос гаджет под своим брендом.Номер один в мире платного ТВ"Триколор" сохраняет лидерство на рынке платного телевидения по количеству абонентов — к концу 2024 года абонентская база оператора выросла на 0,3% и составила 12,350 миллиона домохозяйств*. Количество клиентов, которые имеют возможность смотреть телеканалы в формате HD (высокое разрешение), увеличилось на 4% и достигло отметки 10,9 миллиона абонентов.Вещание оператора по-прежнему отличается высокой безопасностью, которая обеспечивается надежностью оборудования, а контент — качеством и разнообразием. Все больше клиентов выбирают флагманскую подписку "Максимум" — за год их число выросло в 16 раз. Эта подписка включает в себя 300+ каналов на спутнике и онлайн, в том числе рекордные шесть каналов в формате UHD.Количество уникальных пользователей онлайн-кинотеатра "Триколор Кино и ТВ" увеличилось в 2024 году почти на 16% в сравнении с годом ранее — это самый большой рост со времени запуска проекта. Рост суммарного времени онлайн-телесмотрения составил 11%.Развитие собственных телеканалов и разнообразие контентаПо итогам прошлого года существенно вырос спрос на каналы собственного производства оператора. Сегодня в основных подписках "Триколор" клиентам доступны свыше 30 таких телеканалов, большая часть которых, в частности, каналы "Премиальное", "Романтичное", "Остросюжетное", посвящена киносериальному жанру. За последние четыре года популярность этого жанра достигла рекордных отметок. В онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" общая доля смотрения киносериальных каналов увеличилась с 19 до 30%. На спутнике доля выросла практически вдвое и достигла 28%.Большой вклад в эти показатели внесли показы популярных турецких, мексиканских, арабских, колумбийских и армянских сериалов, отобранных в эфир по итогам исследований зрительских предпочтений. Российские зрители смогли увидеть топовые сериалы: "Чукур" (18+), "Два лица Стамбула" (18+), "Сказка на острове" (18+), "Просыпаться с тобой" (18+), "Воссоединение" (18+) и другие.Сохраняется тренд и на телеканалы с патриотическим контентом. Особым спросом у зрителей пользуется эфир канала "День Победы": одним из значимых проектов прошлого года стал цикл передач Леонида Млечина "Путь к Победе: Полководцы Великой Отечественной" (18+).В октябре оператор провел ребрендинг проекта "Триколор Спорт". Изменились названия, логотип, оформление и контентное содержание трех телеканалов собственного производства оператора: "Мяч" (ранее — "Футбольный"), "ТВ Спорт" (ранее — "Спортивный") и "Хоккей ТВ" (ранее — "Хоккейный"). Проект по-прежнему ориентирован на поддержку и развитие российского спорта и привлечение внимания к национальным турнирам. В общей сложности в прошлом году зрители "Триколор Спорт" увидели в эфире более 6 тысяч прямых трансляций."Триколор" продолжает пополнять собственную фильмовую библиотеку и сотрудничать с онлайн-кинотеатрами START, AMEDIATEKA и PREMIER. Преимущества сразу нескольких площадок объединены в подписках "Максимум" и Color+START ("Цвет+начало").В новый год — с новой электроникой"Триколор" расширяет ассортимент электроники под собственным брендом. В продаже появились Смарт ТВ под брендом "Триколор" с диагональю от 32 до 75 дюймов и модель саундбара с поддержкой Dolby Atmos. Кроме того, на рынок вышли новые устройства "Триколор Дом": в линейку входят мелкая бытовая техника и товары для загородного дома.Оператор также предложил комплексный подход к домашнему досугу. Сервисы "Мультиэкран", "Второй экран" и "Синематека", доступные по основной подписке, делают просмотр телевидения от "Триколор" более удобным и универсальным.Сервис "Мультиэкран", к примеру, позволяет владельцам двух телевизоров смотреть фильмы и сериалы с одной приставки и по одной подписке. Мобильное приложение "Второй экран" (12+) превращает смартфон в полноценный экран для просмотра спутниковых каналов, а также выполняет функции пульта, программы передач, рекомендательной ленты кино и сериалов. А сервис "Синематека" представляет собой персональную коллекцию фильмов прямо со спутника. Редакторы ежедневно предлагают новое кино, а клиенты настраивают список под себя и смотрят интересные киноленты в любой момент без подключения к интернету.Теперь и на КамчаткеОператор совместно с ООО "Евтелсат Нетворкс" (бренд Konnect ("Подключение")) продолжает развивать спутниковый интернет. В минувшем году глобальная сеть стала доступна на Дальнем Востоке в зоне покрытия российского спутника "Экспресс-АМУ7". Большие территории восточной части страны, растущий спрос на онлайн-сервисы и развитие туризма — все это сделало сервис "Спутниковый интернет" отличным решением для тысяч населенных пунктов, где нужен скоростной и стабильный доступ к сети.Таким образом, "Триколор Интернет" появился на ранее не охваченных территориях Сибири и Дальнего Востока: в Магаданской области, Красноярском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия) и на Чукотке.Также "Триколор" представил продукт, направленный на B2B-клиентов, — точку коллективного доступа ("Горячая точка") для раздачи спутникового интернета. Основными пользователями устройства стали владельцы глэмпингов, рынок которых уверенно растет на протяжении последних четырех лет.Красиво, быстро и удобно — обновление сайтаВ ноябре "Триколор" запустил обновленную версию сайта tricolor.ru: изменились дизайн и интерфейс, увеличилась скорость работы, а также усовершенствовались пользовательские сценарии. Чтобы учесть все нюансы, оператор провел "народное тестирование": респонденты разных возрастов оценивали нововведения на ранних этапах разработки и оставляли свои комментарии об удобстве использования.Обратная связь клиентов стала основой доработок и улучшений перед выходом сайта в релиз. Среди них — приоритет мобильной версии, близкий пользователю интерфейс, а также единая дизайн-система. Теперь клиентам легче находить информацию о подписках и выгодных предложениях, переходить в интернет-магазин или онлайн-кинотеатр оператора.Поддержка социальных инициативВ ушедшем году "Триколор" стал стратегическим партнером проекта Союза театральных деятелей РФ "Золотой фонд театральных постановок России". Проект включен в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия СТД РФ.В июле "Триколор" стал финалистом Национальной премии "Наш вклад". Оператор активно поддерживал инициативы федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография", выступая партнером Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". В сентябре "Триколор" выпустил фильм о фестивале "Олотау йыйыны" (12+), развивающем футбол в селах Башкирии. Создатели необычного чемпионата победили в партнерской номинации "#НашСпортЗдесь".Также оператор выпустил в эфире программы "Искусство побеждать" и "Медиаупаковка "Под ключ" от Президентского фонда культурных инициатив. Среди других проектов — проведение летних кинопоказов на открытом воздухе в городах России, награждение победителя в номинации "Школьный марафон" Всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи!", поддержка музыкального фестиваля "Рускеала Симфони" (Ruskeala Symphony) и шахматного турнира в Грозном.Праздники в регионах: запуск проекта "Триколор в твоем городе"С июля по октябрь в честь празднования Дня города в Суздале, Смоленске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Грозном и Калининграде прошли развлекательные семейные программы "Триколор" в твоем городе". Оператор интегрировался в городские праздничные события, привлек к организации активностей телеканалы и пригласил телезвезд. Мероприятия посетили порядка 90 тысяч гостей, участие в проекте приняли 17 телеканалов.Гости знакомились с многообразием контента, участвовали в мастер-классах, выигрывали десятки подарков и суперпризы — телевизоры "Триколор". По итогам проекта вышли шесть тематических фильмов (6+), где местные жители рассказали о любви к своим родным городам. Сейчас видео доступны всем желающим на сайте онлайн-кинотеатра "Триколор Кино и ТВ", ролики также можно увидеть на телеканале "Большой эфир".В этом году оператор кратно расширит географию проекта — развлекательные зоны "Триколор" появятся в 20 городах России. Увеличатся также число активностей, количество каналов-участников и приглашенных звездных гостей.Космическая эра 20-летияВ 2025 году "Триколор" отметит 20-летие. Открыл юбилейный год компании настоящий космический проект: в сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос" оператор запустил в безвоздушное пространство наушники под собственным брендом. Они прибыли на борт МКС в укладке пилотируемого корабля "Союз МС-26". Запуск стал своеобразным технологическим манифестом и символом обновления "Триколор".В юбилейный год клиентов ждут яркие премьеры на ТВ и громкие проекты в онлайн-кинотеатре, а также масштабные события в рамках празднования 20-летия компании. Уже сегодня жители любого уголка нашей страны могут принять участие в совместных акциях "Триколор" и "Волонтеров Победы" — "Послание Герою" (6+) и "Россия глазами детей" (6+). Оба проекта приурочены к 80-летию Победы. Присланные работы можно будет увидеть в эфире телеканала "День Победы".На канале "Большой эфир" выйдут первые телевизионные версии спектаклей "Золотого фонда театральных постановок России". Грандиозный по масштабу проект призван продемонстрировать театральную культуру, духовно-нравственные ценности и общий культурный код нашей страны."Триколор" продолжит активное развитие спутниковых сервисов и продуктового портфеля компании: на рынок выйдут новые модели Смарт ТВ, расширится линейка устройств бренда "Триколор Дом" и появится другая полезная электроника.Приоритетами компании по-прежнему остаются забота о клиентах, максимально разнообразный контент, стабильность и безопасность вещания.* по данным ТМТ РЕЙТИНГ в категории Платное ТВ по итогам второго квартала 2024 года.Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneRHxqdiWfT

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россия, телевидение, триколор тв, технологии, камчатка, дальний восток