https://ria.ru/20250331/trevoga-2008300134.html

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2025

В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

николаевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области была объявлена в 1.17 мск, в Николаевской – в 1.32. Тревога продолжает звучать в Киеве, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250331/trevoga-2008298394.html

украина

россия

николаевская область

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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины