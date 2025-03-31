Опрос показал отношение американцев к Трампу и Маску
Около 55% американцев негативно относятся к Трампу и его соратнику Маску
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Почти 55% американских граждан негативно относятся как к президенту США Дональду Трампу, так и к его соратнику, главе департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илону Маску, следует из результатов нового исследования агентства Ассошиэйтед Пресс и социологического центра NORC.
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Согласно итогам исследования, среди республиканцев мнение о Трампе - в большинстве положительное, он набрал 83%, а вот среди демократов 90% относятся к президенту США отрицательно. Поддержка Маска среди республиканцев ниже и составляет 69%, однако среди демократов негативное мнение о нем ниже на 2% по сравнению с Трампом.
На вопрос о том, одобряют ли работу Трампа на посту президента, за первые два месяца второго срока положительно ответили 42%, в то время как 56% не одобряют его работу, при этом ни один из аспектов его политики не смог получить одобрения большинства, следует из результатов исследования. Лучше всего опрошенные оценили его политику по миграции, получившую 49% положительных отзывов, при этом 50% не одобряют его попытки ужесточить миграционную политику.
Исходя из итогов исследования, самыми слабыми аспектами политики президента США стали экономика и торговые отношения с третьими странами. Его действия одобряют 40% и 38% соответственно. Однако социологи отмечают, что мнение об экономике среди республиканцев и демократов кардинально изменилось всего за два месяца на фоне смены администрации.
Так, еще в декабре 2024 года, когда президент-демократ США Джо Байден завершал свой срок, 51% демократов описали состояние американской экономики как хорошее, в то время как в марте 2025 года это число снизилось до 14%, а вера республиканцев в экономику Соединенных Штатов под конец срока Байдена составляла всего 16%, но с приходом Трампа выросла до 48%. В целом, число тех, кто описал состояние американской экономики как плачевное, выросло с декабря 2024 года на 3% до 70%.
Исследование было проведено по телефону с 20 по 24 марта среди 1229 американских граждан. Погрешность составляет 3,9%.
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