https://ria.ru/20250331/tramp-2008513943.html

Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме

Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп говорил о возможности своего третьего срока "с улыбкой" и пока об этом не думает, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 31.03.2025

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп говорил о возможности своего третьего срока "с улыбкой" и пока об этом не думает, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов. Президент говорил об этом накануне на борту самолета. Он сказал, что это не то, о чем он думает. Ему предстоят четыре года и много работы", - сказала Левитт журналистам.Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, а являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.

https://ria.ru/20250331/gora-2008426422.html

https://ria.ru/20250331/razgovor-2008384802.html

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дональд трамп, сша, в мире