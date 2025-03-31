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Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме - РИА Новости, 31.03.2025
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21:48 31.03.2025 (обновлено: 22:12 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008513943.html
Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме
Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп говорил о возможности своего третьего срока "с улыбкой" и пока об этом не думает, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 31.03.2025
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп говорил о возможности своего третьего срока "с улыбкой" и пока об этом не думает, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов. Президент говорил об этом накануне на борту самолета. Он сказал, что это не то, о чем он думает. Ему предстоят четыре года и много работы", - сказала Левитт журналистам.Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, а являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
https://ria.ru/20250331/gora-2008426422.html
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дональд трамп, сша, в мире
Дональд Трамп, США, В мире
Трамп пока не задумывается о третьем сроке серьезно, заявили в Белом доме

Левитт заявила, что третий срок пока не является для Трампа предметом раздумий

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп говорил о возможности своего третьего срока "с улыбкой" и пока об этом не думает, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов. Президент говорил об этом накануне на борту самолета. Он сказал, что это не то, о чем он думает. Ему предстоят четыре года и много работы", - сказала Левитт журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Вчера, 15:26
Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок, хотя конституция и содержит ограничения.
Высказывается мнение, что основной закон запрещает одному и тому же лицу занимать должность более двух сроков подряд, такого уточнения в тексте, действительно, не содержится. Трамп - второй американский президент, который отрабатывает второй срок не подряд, но во времена Гровера Кливленда (22-й и 24-й президент США) 22-й поправки к конституции еще не было, а ограничение на количество сроков не было закреплено законодательно, а являлось негласной договоренностью. Его приняли как поправку к конституции в 1951 году только после того, как в начале своего четвертого срока скончался Франклин Рузвельт.
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