https://ria.ru/20250331/tramp-2008512763.html

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно перестанет угрожать судоходству в регионе.Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Мы бьем по ним каждый день и ночь - все сильнее и сильнее. Их возможности, которые угрожают судоходству и региону, стремительно подвергаются уничтожению. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Выбор для хуситов ясен: прекратите стрелять по американским судам, и мы прекратим стрелять по вам", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

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в мире, йемен, сша, иран, дональд трамп, ансар алла