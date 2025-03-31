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Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене - РИА Новости, 31.03.2025
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21:34 31.03.2025 (обновлено: 21:57 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008512763.html
Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене
Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:34:00+03:00
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в мире
йемен
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно перестанет угрожать судоходству в регионе.Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту"."Мы бьем по ним каждый день и ночь - все сильнее и сильнее. Их возможности, которые угрожают судоходству и региону, стремительно подвергаются уничтожению. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Выбор для хуситов ясен: прекратите стрелять по американским судам, и мы прекратим стрелять по вам", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
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в мире, йемен, сша, иран, дональд трамп, ансар алла
В мире, Йемен, США, Иран, Дональд Трамп, Ансар Алла
Трамп назвал условие прекращения атак на хуситов в Йемене

Трамп: атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут угрожать судоходству

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что атаки Соединенных Штатов на шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене прекратятся, когда оно перестанет угрожать судоходству в регионе.
Трамп 15 марта отдал приказ американским военным предпринять "решительные и мощные" действия против хуситов, которых до этого он внёс в список террористических организаций. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене для защиты американских интересов. Лидер Соединенных Штатов также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
"Мы бьем по ним каждый день и ночь - все сильнее и сильнее. Их возможности, которые угрожают судоходству и региону, стремительно подвергаются уничтожению. Наши атаки будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу свободе судоходства. Выбор для хуситов ясен: прекратите стрелять по американским судам, и мы прекратим стрелять по вам", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
16 марта, 17:04
 
В миреЙеменСШАИранДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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