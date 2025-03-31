https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html

"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен

"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен

Приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен намекает на правоту слов вице-президента США Джей РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T18:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен намекает на правоту слов вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Евросоюза, заявил сын президента США, Дональд Трамп-младший в соцсети X. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относилось к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. "Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?" - написал Дональд Трамп-младший. Ранее Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html

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