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"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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18:26 31.03.2025 (обновлено: 18:29 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен
Приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен намекает на правоту слов вице-президента США Джей РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен намекает на правоту слов вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Евросоюза, заявил сын президента США, Дональд Трамп-младший в соцсети X. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относилось к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. "Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?" - написал Дональд Трамп-младший. Ранее Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html
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в мире, европа, сша, марин ле пен, дональд трамп-младший, приговор марин ле пен, франция
В мире, Европа, США, Марин Ле Пен, Дональд Трамп-младший, Приговор Марин Ле Пен, Франция
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен

Трамп-младший заявил, что приговором Ле Пен Европа доказывает правоту Вэнса

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен в здании суда в Париже
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен в здании суда в Париже
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Приговор в отношении лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен намекает на правоту слов вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Евросоюза, заявил сын президента США, Дональд Трамп-младший в соцсети X.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Ле Пен суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относилось к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Макрон решил свою главную проблему
Вчера, 16:36
"Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей участвовать в выборах?! Они просто пытаются доказать, что Вэнс был прав во всем?" - написал Дональд Трамп-младший.
Ранее Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Италии назвали приговор Ле Пен объявлением войны
Вчера, 14:29
 
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