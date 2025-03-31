В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа
Депутат Хамитов: Трамп стал президентом США в разгар антироссийских настроений
© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал американским лидером в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
В окружении президента США Дональда Трампа набирают влияние агрессивно настроенные к России советники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Глена Говарда, председателя базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Saratoga Foundation.
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"Трамп стал президентом США в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе. Неудивительно, что и в его окружении оказались "советники", пытающиеся науськивать его против России", - сказал Хамитов, комментируя публикацию Wall Street Journal.
Он отметил, что особенно подобные настроения усилились после начала СВО, когда Россия четко и решительно заявила об отстаивании собственных интересов. По словам депутата Госдумы, те силы, которые заинтересованы в затягивании украинского конфликта, будут стараться любыми путями расстроить стремление России и ее партнеров к мирному урегулированию, и представителей этих сил еще много не только в европейских странах, но и в Америке.
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"Достаточно вспомнить ту лавину критики, которая обрушилась на Трампа за налаживание контактов с Россией. Хочется еще раз подчеркнуть, что наша страна не намерена поступаться своими целями ради чьего бы то ни было одобрения", - добавил политик.
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Хамитов считает, что, независимо от мнений различных "советников", Россия будет работать в интересах безопасности собственного народа.
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"А главный фактор, который будет при этом учитываться, – это исключительно реалии на земле, а не советы западных кликуш, которые делают бизнес на человеческих судьбах", - заключил он.
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