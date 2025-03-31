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В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
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18:04 31.03.2025 (обновлено: 18:38 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008479361.html
В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа
В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа
Президент США Дональд Трамп стал американским лидером в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T18:04:00+03:00
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в мире
россия
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дональд трамп
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал американским лидером в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). В окружении президента США Дональда Трампа набирают влияние агрессивно настроенные к России советники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Глена Говарда, председателя базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Saratoga Foundation. "Трамп стал президентом США в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе. Неудивительно, что и в его окружении оказались "советники", пытающиеся науськивать его против России", - сказал Хамитов, комментируя публикацию Wall Street Journal. Он отметил, что особенно подобные настроения усилились после начала СВО, когда Россия четко и решительно заявила об отстаивании собственных интересов. По словам депутата Госдумы, те силы, которые заинтересованы в затягивании украинского конфликта, будут стараться любыми путями расстроить стремление России и ее партнеров к мирному урегулированию, и представителей этих сил еще много не только в европейских странах, но и в Америке. "Достаточно вспомнить ту лавину критики, которая обрушилась на Трампа за налаживание контактов с Россией. Хочется еще раз подчеркнуть, что наша страна не намерена поступаться своими целями ради чьего бы то ни было одобрения", - добавил политик. Хамитов считает, что, независимо от мнений различных "советников", Россия будет работать в интересах безопасности собственного народа. "А главный фактор, который будет при этом учитываться, – это исключительно реалии на земле, а не советы западных кликуш, которые делают бизнес на человеческих судьбах", - заключил он.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, амир хамитов, госдума рф
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали статью WSJ о русофобии в окружении Трампа

Депутат Хамитов: Трамп стал президентом США в разгар антироссийских настроений

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал американским лидером в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
В окружении президента США Дональда Трампа набирают влияние агрессивно настроенные к России советники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на Глена Говарда, председателя базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Saratoga Foundation.
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"Трамп стал президентом США в самый разгар агрессивно-русофобских настроений на Западе. Неудивительно, что и в его окружении оказались "советники", пытающиеся науськивать его против России", - сказал Хамитов, комментируя публикацию Wall Street Journal.
Он отметил, что особенно подобные настроения усилились после начала СВО, когда Россия четко и решительно заявила об отстаивании собственных интересов. По словам депутата Госдумы, те силы, которые заинтересованы в затягивании украинского конфликта, будут стараться любыми путями расстроить стремление России и ее партнеров к мирному урегулированию, и представителей этих сил еще много не только в европейских странах, но и в Америке.
«
"Достаточно вспомнить ту лавину критики, которая обрушилась на Трампа за налаживание контактов с Россией. Хочется еще раз подчеркнуть, что наша страна не намерена поступаться своими целями ради чьего бы то ни было одобрения", - добавил политик.
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Хамитов считает, что, независимо от мнений различных "советников", Россия будет работать в интересах безопасности собственного народа.
«
"А главный фактор, который будет при этом учитываться, – это исключительно реалии на земле, а не советы западных кликуш, которые делают бизнес на человеческих судьбах", - заключил он.
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