https://ria.ru/20250331/tramp-2008457250.html

"Это не тупик": на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине

"Это не тупик": на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине - РИА Новости, 31.03.2025

"Это не тупик": на Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине

Американский президент Дональд Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине до решительного прорыва российских войск в зоне СВО, заявил британский... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:02:00+03:00

2025-03-31T17:02:00+03:00

2025-03-31T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине до решительного прорыва российских войск в зоне СВО, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу "The Duran".По мнению эксперта, украинское общество еще не до конца понимает, чем для их страны грозит мощное наступление российских войск."Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло", — считает Меркурис.По словам аналитика, западное общество также допускает эту ошибку, воспринимая периодические остановки и перегруппировки российских войск в качестве тупика."Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают", — заключил он.В четверг Spectator писал, что Украина становится неудачницей в мирном процессе по завершению боевых действий.Как заявлял Трамп, США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Его спецпосланник Стивен Уиткофф добавил, что Штаты считают центральным вопросом конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250331/zapad-2008410449.html

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