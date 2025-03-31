https://ria.ru/20250331/tramp-2008373821.html

Экс-глава МИД Украины рассказал, что хотел связаться с командой Трампа

Экс-глава МИД Украины рассказал, что хотел связаться с командой Трампа - РИА Новости, 31.03.2025

Экс-глава МИД Украины рассказал, что хотел связаться с командой Трампа

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, будучи на этом посту, хотел в преддверии выборов в США 2024 года связаться с командой Дональда Трампа, однако... РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, будучи на этом посту, хотел в преддверии выборов в США 2024 года связаться с командой Дональда Трампа, однако администрация Джо Байдена, который тогда был хозяином Белого дома, попросила этого не делать. В интервью газете Times Кулеба рассказал, что хотел связаться с окружением нынешнего американского президента до выборов, однако ему помешала администрация Байдена. "Имело смысл спросить [администрацию Байдена], поскольку она ощущала себя действительно уязвимой..., но она попросила меня пока этого не делать (связываться с людьми Трампа - ред.)", - добавил бывший глава украинской дипломатии. Он указал на то, что Киев так и не вернулся к вопросу переговоров со сторонниками Трампа в преддверии голосования, поскольку эта тема была чувствительной для команды Байдена. Владимир Зеленский 22 сентября 2024 года начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами.

https://ria.ru/20250310/kuleba-2004121344.html

https://ria.ru/20250308/tramp-2003775289.html

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в мире, сша, киев, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, дмитрий кулеба, мид украины