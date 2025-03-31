https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html

Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США

Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США - РИА Новости, 31.03.2025

Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США

Заявление президента США Дональда Трампа о якобы агрессии России стало необычным шагом, пишет Wall Street Journal. Глава аналитического центра Saratoga... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы агрессии России стало необычным шагом, пишет Wall Street Journal. Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард полагает, что недовольство Трампа в отношении Москвы растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы "российской агрессии" и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии."Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", — указал он.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html

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в мире, россия, гренландия, дональд трамп, сша