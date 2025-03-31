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Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США - РИА Новости, 31.03.2025
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09:10 31.03.2025 (обновлено: 11:20 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008322811.html
Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США
Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США - РИА Новости, 31.03.2025
Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США
Заявление президента США Дональда Трампа о якобы агрессии России стало необычным шагом, пишет Wall Street Journal. Глава аналитического центра Saratoga... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы агрессии России стало необычным шагом, пишет Wall Street Journal. Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард полагает, что недовольство Трампа в отношении Москвы растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы "российской агрессии" и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии."Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", — указал он.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250331/kuleba-2008333840.html
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в мире, россия, гренландия, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Гренландия, Дональд Трамп, США
Новое заявление Трампа о России вызвало удивление в США

WSJ: слова Трампа о Гренландии и якобы агрессии РФ стали необычным выпадом

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы агрессии России стало необычным шагом, пишет Wall Street Journal.

Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард полагает, что недовольство Трампа в отношении Москвы растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы "российской агрессии" и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.
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"Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", — указал он.
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.
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