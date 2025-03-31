https://ria.ru/20250331/tramp-2008312098.html
Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
Посаженную 7-м президентом США Эндрю Джексоном магнолию возрастом около 200 лет возле Белого дома срубят, поскольку она представляет опасность, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:29:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Посаженную 7-м президентом США Эндрю Джексоном магнолию возрастом около 200 лет возле Белого дома срубят, поскольку она представляет опасность, сообщил президент страны Дональд Трамп. "Это дерево в ужасном состоянии, очень опасная угроза безопасности у входа в Белый дом… нужно его убрать. Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево. Историческая древесина будет сохранена сотрудниками Белого дома и может быть использована для других высоких и благородных целей", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Как пишет издание Hill, семена, которые дали начало этому дереву, были привезены около 200 лет назад из дома экс-президента Джексона в штате Теннесси.
https://ria.ru/20250331/nyt-2008299304.html
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в мире, сша, теннесси, эндрю джексон, дональд трамп
В мире, США, Теннесси, Эндрю Джексон, Дональд Трамп
Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
Трамп: посаженную президентом-демократом магнолию у Белого дома срубят