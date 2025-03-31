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Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 31.03.2025 (обновлено: 12:19 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:03:00+03:00
2025-03-31T12:19:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.Во время общения с журналистами пула Белого дома американского лидера спросили, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня."Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008306971.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине

Трамп заявил о психологическом дедлайне по сделке о прекращении огня

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Во время общения с журналистами пула Белого дома американского лидера спросили, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня.
"Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
05:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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