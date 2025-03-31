https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:03:00+03:00
2025-03-31T05:03:00+03:00
2025-03-31T12:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.Во время общения с журналистами пула Белого дома американского лидера спросили, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня."Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008306971.html
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Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине
Трамп заявил о психологическом дедлайне по сделке о прекращении огня