https://ria.ru/20250331/tramp-2008307118.html

Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине

Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп заявил о наличии дедлайна для начала прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:03:00+03:00

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2025-03-31T12:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.Во время общения с журналистами пула Белого дома американского лидера спросили, существует ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня."Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", - ответил Трамп.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008306971.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин