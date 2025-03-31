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Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 31.03.2025 (обновлено: 09:22 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008306971.html
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 31.03.2025
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2025-03-31T09:22:00+03:00
в мире
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владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", - подчеркнул президент США.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008305866.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским

Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
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Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", - подчеркнул президент США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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