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Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T05:00:00+03:00
2025-03-31T05:00:00+03:00
2025-03-31T09:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Некоторые вещи, которые он (Путин - ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… когда он считает Зеленского незаслуживающим доверия - предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский - ред.) вам или нет", - заявил Трамп журналистам пула Белого дома. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. "Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно", - подчеркнул президент США.
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В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Трамп рассчитывает на заключение соглашения между Путиным и Зеленским
Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет