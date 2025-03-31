Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России
Трамп заявил, что определенно не хочет вводить вторичные пошлины против России
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы.
"Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них", — сказал он журналистам пула Белого дома.
В воскресенье NBC News сообщил со ссылкой на Трампа, что тот готов ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта. Глава Белого дома пригрозил возможными последствиями импортерам российской нефти при таком развитии событий, включая запрет на ведение бизнеса в США.
Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос, находятся ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей низшей точке.
При этом он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и Владимиром Зеленским и заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня.
Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
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