https://ria.ru/20250331/tramp-2008305866.html

Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России

Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:44:00+03:00

2025-03-31T04:44:00+03:00

2025-03-31T09:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы."Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них", — сказал он журналистам пула Белого дома.Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос, находятся ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей низшей точке.При этом он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и Владимиром Зеленским и заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008186263.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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