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Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России - РИА Новости, 31.03.2025
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04:44 31.03.2025 (обновлено: 09:17 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008305866.html
Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России
Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:44:00+03:00
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россия
экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы."Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них", — сказал он журналистам пула Белого дома.Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос, находятся ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей низшей точке.При этом он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и Владимиром Зеленским и заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, экономика, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, москва, в мире
Россия, Экономика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Москва, В мире
Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России

Трамп заявил, что определенно не хочет вводить вторичные пошлины против России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против Москвы.
"Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них", — сказал он журналистам пула Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
03:56

В воскресенье NBC News сообщил со ссылкой на Трампа, что тот готов ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России при отсутствии соглашения с Москвой по прекращению конфликта. Глава Белого дома пригрозил возможными последствиями импортерам российской нефти при таком развитии событий, включая запрет на ведение бизнеса в США.

Американский лидер также отрицательно ответил на вопрос, находятся ли его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным на своей низшей точке.
При этом он выразил надежду на заключение соглашения между президентом России и Владимиром Зеленским и заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа
08:00

Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
"Полон решимости". СМИ раскрыли, что задумал киевский режим
29 марта, 23:16
Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.
В пятницу в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Путин все еще пытается спасти Украину
29 марта, 08:00
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель противников России — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC
Вчера, 17:57
 
РоссияЭкономикаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваВ мире
 
 
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