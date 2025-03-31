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Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана - РИА Новости, 31.03.2025
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04:37 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tramp-2008305478.html
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана
США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:37:00+03:00
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иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. "В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем", - сообщил он журналистам. Видеозапись опубликована на странице пресс-службы Белого дома в социальной сети Х.
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иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана

Трамп: США введут вторичные пошлины против Ирана через пару недель

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп.
"В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем", - сообщил он журналистам. Видеозапись опубликована на странице пресс-службы Белого дома в социальной сети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
25 марта, 18:14
 
ИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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