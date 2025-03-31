https://ria.ru/20250331/tramp-2008305478.html

Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана

Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана

США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:37:00+03:00

2025-03-31T04:37:00+03:00

2025-03-31T04:37:00+03:00

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. "В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем", - сообщил он журналистам. Видеозапись опубликована на странице пресс-службы Белого дома в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html

иран

сша

тегеран (город)

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иран, сша, тегеран (город), дональд трамп