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Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана
США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:37:00+03:00
2025-03-31T04:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. США введут вторичные пошлины против Ирана через "пару недель", если не будет прогресса в переговорах с Тегераном, заявил американский президент Дональд Трамп. "В вопросе введения вторичных пошлин в отношении Ирана. Мы, вероятно, подождем пару недель и если не увидим никакого прогресса, то мы их введем", - сообщил он журналистам. Видеозапись опубликована на странице пресс-службы Белого дома в социальной сети Х.
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иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп заявил, что США введут вторичные пошлины против Ирана
Трамп: США введут вторичные пошлины против Ирана через пару недель