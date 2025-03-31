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Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки - РИА Новости, 31.03.2025
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02:47 31.03.2025 (обновлено: 07:12 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp-2008301412.html
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T02:47:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер.&quot;Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам&quot;, — говорится в публикации.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html
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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

Reuters: Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер.
«

"Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам", — говорится в публикации.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
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Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
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