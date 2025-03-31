https://ria.ru/20250331/tramp-2008301412.html

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки - РИА Новости, 31.03.2025

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:47:00+03:00

2025-03-31T02:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки США и Украины, передает Рейтер."Президент США Дональд Трамп заявляет, что Зеленский хочет отказаться от сделки по критическим минералам", — говорится в публикации.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Владимир Зеленский, в свою очередь, обвинил Штаты в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.

https://ria.ru/20250329/sdelka-2008166550.html

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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский