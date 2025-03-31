Трамп утвердил постоянные тарифы на автомобили и автозапчасти
NBC: Трамп утвердил постоянные тарифы на автомобили и автозапчасти
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тарифы на импорт автомобилей и автозапчастей установлены на постоянной основе, сообщает американский телеканал NBC News.
"Они (тарифы - ред.) постоянны, конечно. В течение последних 40 лет и более мир грабил Соединённые Штаты. И всё, что мы делаем, это проявляем справедливость, и, честно говоря, я проявляю большую щедрость", – заявил Трамп в интервью NBC News.
Президент США отметил, что ему "было бы всё равно", если бы автопроизводители повысили цены на свои автомобили после его заявления о введении 25-процентных пошлин на все иностранные машины. По его мнению, это могло бы привести к увеличению спроса на американские автомобили.
На прошлой неделе NBC News сообщил, что на импортные автозапчасти будет взиматься 25-процентный налог, даже если автомобили, для которых они предназначены, собираются внутри страны.
Трамп 29 марта сообщил, что не намерен далее откладывать введение тарифов, которые должны вступить в силу 2 апреля. Он также отметил, что готов рассмотреть возможность переговоров по этому вопросу, но только если стороны смогут предложить что-то действительно ценное.
В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Президент США 27 марта пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.