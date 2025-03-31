https://ria.ru/20250331/tramp-2008299447.html

СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая

СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая - РИА Новости, 31.03.2025

СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая

Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, посетив Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T01:42:00+03:00

2025-03-31T01:42:00+03:00

2025-03-31T01:42:00+03:00

в мире

саудовская аравия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, посетив Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Президент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом", - говорится в публикации. Портал напоминает, что первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20250330/poshliny-2008263915.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп