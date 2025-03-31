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СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая - РИА Новости, 31.03.2025
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01:42 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tramp-2008299447.html
СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая
СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая - РИА Новости, 31.03.2025
СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая
Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, посетив Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T01:42:00+03:00
2025-03-31T01:42:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, посетив Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Президент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом", - говорится в публикации. Портал напоминает, что первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.
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в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп
СМИ: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая

Axios: первый зарубежный визит Трампа может состояться в середине мая

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может совершить свой первый зарубежный визит в середине мая, посетив Саудовскую Аравию, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Президент Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом", - говорится в публикации.
Портал напоминает, что первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего президентского срока также была Саудовская Аравия.
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