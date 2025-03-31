https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа

"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа - РИА Новости, 31.03.2025

"Союзник последней надежды": Зеленский заслужил красную карточку от Трампа

В конце минувшей недели лидер украинского режима Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, которые сторонники американского президента Дональда Трампа... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

2025-03-31T08:00:00+03:00

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В конце минувшей недели лидер украинского режима Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, которые сторонники американского президента Дональда Трампа вполне резонно расценили как пересечение красной черты.Сначала, находясь в Париже, он безапелляционно заявил, что Европу на мирных переговорах по Украине будут представлять Франция и Великобритания. Хотя это не подтвердила ни одна из европейских стран, включая названные. Мало того, президент Франции Эммануэль Макрон, принимавший европейских лидеров, признал серьезные противоречия среди них.Конечно, подобные заявления воспринимаются в Америке однозначно. Да и не только там. Довольно четко по этому поводу высказался опальный украинский политик Александр Дубинский, некогда соратник Зеленского по "Слуге народа", ныне находящийся в заключении: "Это явный отказ от посредничества Америки. <…> Но это бред: Россия не будет вести переговоры с Европой. Так что если США не будут представлять Украину, а Россия проигнорирует ЕС, то останется только один исход: военное поражение. Большинство людей не представляют, насколько быстрым и серьезным может быть это поражение — без поддержки США. Но Зеленский готов это выяснить. Я снова призываю Белый дом: вы слишком долго играли с этим клоуном".А затем, выступая уже в Киеве перед журналистами, Зеленский фактически отверг проект договора по минеральным ресурсам, который прислали ему из Вашингтона. Он заявил, что не признает долг, за который американцы намерены фактически отобрать у Украины полезные ископаемые. Но допустил, что сделает это в обмен на будущую военную помощь, даже забыв, как за пять минут до этого заявлял о том, что конституция его страны не дозволяет подобного. Что ж, уметь надо так переобуваться в ходе одной речи.Киевский вожак с горечью признал страшные реалии отношений с новой администрацией Белого дома: "Бесплатно эта команда нам ничего делать не будет". Все, закрылась лавочка!Но команда MAGA тут же набросилась на Зеленского после этих заявлений, однозначно трактовав их как конец надежд на возможность вразумить киевский режим. Видный деятель этой кампании Деррик Эванс, участвовавший в штурме Капитолия 6 января 2021 года и помилованный несколько месяцев назад Трампом, подытожил: Зеленский "отвергает дипломатию, отказывается от долгов и пользуется ценными ресурсами, выпрашивая больше денег у налогоплательщиков США".Вот один из характерных комментариев MAGA-аудитории в ответ на это утверждение: "Больше ничего для Украины! Зе хочет, чтобы все было либо как он хочет, либо ничего. Так что дайте ему то, что он просит: НИЧЕГО. Нам не будет обидно, если Россия поглотит Украину. И мы не хотим воевать в войне, которая не является нашей проблемой". Подчеркнем, это один из многих типичных комментариев сторонников Трампа в соцсетях — просто для понимания их настроения и подходов этой команды.Многие европейские союзники Зеленского, как и он сам, все еще захлебываются от возмущения, комментируя грабительскую минеральную сделку от Трампа (а она, чего уж греха таить, действительно таковой является). Дошло даже до того, что один из главных европейских "экспертов по России" Марк Галеотти на страницах The Sunday Times чуть ли не приписал эту сделку лично Владимиру Путину. Так и заявил: "Путин предлагает Трампу недра Украины в обмен на долю ее территории и право голоса в управлении".Эксперт явно запамятовал, что это сам Зеленский предложил данную сделку в прошлом году еще предшественнику Трампа, сделав ее частью своего "плана победы" — победы над Россией, разумеется. Трамп всего лишь творчески развил и расширил эти предложения. Спрашивается: Путин-то здесь при чем?Галеотти пишет, что эта сделка "толкает Зеленского в объятия Европы как союзника последней надежды". Видимо, по аналогии с "фолом последней надежды" в футболе, когда игрока нападающей команды сбивают с ног перед тем, как тот уже наверняка забьет гол. Но давайте не забывать: в футболе за подобное нарушение автоматически назначается пенальти и следует красная карточка игроку, совершившему фол. Не исключено, что Трамп только и дожидается момента, чтобы вручить такую карточку Зеленскому, тем более что желтую тот уже получил в Белом доме в последний день зимы этого года.Мало того, складывается впечатление, что команда Трампа как раз сознательно загоняет киевский режим в безвыходную ситуацию, за которой последует и фол последней надежды, и удаление проштрафившегося игрока. Пока Зеленский и его европейские покровители удивляются наглости минеральной сделки, предложенной американцами, до прессы в самих США уже начало что-то доходить. Так, газета The Wall Street Journal вдруг поняла, что сделка представляет собой "предложение, от которого должны отказаться". Ну а уж за отказом, как мы понимаем, должны последовать соответствующие оргвыводы относительно Зеленского.На самом деле в эту увлекательную игру играет не только Трамп. Практически каждая из сторон в этом многоугольнике выдвигает заведомо невыполнимые требования, повышая свои ставки и зачастую блефуя. Точно так же можно расценивать безумную идею ввода на Украину европейских "миротворцев", которых миротворцами уже просят не называть даже авторы этой идеи. Лидеры Британии и Франции с серьезным видом рассуждают, где и сколько их военных будет стоять вдоль Днепра, а все должны делать вид, что верят в эту возможность. И только самые смелые, как ветеран британской журналистики Питер Хитченс, вопрошают, комментируя эти авантюрные планы: "А есть взрослые в комнате?" Хитченс не понимает, что эту идею европейцы продвигают именно для того, чтобы Россия и Штаты отвергли саму идею мирных договоренностей на Украине.Да и мы, признаться, предлагаем американцам взять на себя неподъемную ношу, когда просим их способствовать доступу некоторых наших банков к международным платежным системам. Мы же прекрасно понимаем, что Белому дому придется обращаться за этим к Европе (заметьте, слово "SWIFT" появилось только в нашей версии итогов встреч экспертных групп в Эр-Рияде). Что ж, мы тоже вынуждены играть по этим правилам.И вопрос лишь в том, кто из всех заинтересованных сторон этой игры моргнет первым. И здесь не об Украине речь, разумеется, — ее мнение, как мы видим, уже мало кого волнует. Даже европейские дипломаты, по данным Politico, открыто утверждают: недовольство Трампом вызвано тем, что он "слишком быстро отказывается от важных рычагов влияния" в торгах с Россией. Заметьте этот важный нюанс (а мы помним, что дело в нюансах): европейцы видят проблему не в том, что Трамп отказывается от рычагов в отношениях с Москвой, а в том, что он "слишком быстро" делает это!И только Зеленский во всей этой истории никак не может сложить "два плюс два", все еще думая, что кто-то в этом мире всерьез будет бороться за него, жертвуя своими солдатами, экономиками и ресурсами. А потому отчаянно прыгает двумя ногами вперед, совершая "фол последней надежды". Правила же игры однозначны: пенальти и удаление.

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html

https://ria.ru/20250330/zelenskiy-2008196005.html

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аналитика, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, европа, сша, в мире