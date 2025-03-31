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Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025
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23:06 31.03.2025 (обновлено: 09:04 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 01.04.2025
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2025-04-01T09:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме

Белый дом: Трамп выразил недовольство заявлениями сторон конфликта на Украине

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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