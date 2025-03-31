https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html

Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме

Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025

Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 01.04.2025

2025-03-31T23:06:00+03:00

2025-03-31T23:06:00+03:00

2025-04-01T09:04:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008472208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33a12a2ec99ee3420822c142593968c9.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008479361.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский