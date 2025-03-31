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Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме - РИА Новости, 01.04.2025
Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T23:06:00+03:00
2025-03-31T23:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Он (Трамп - ред.) выразил недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон конфликта. Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта", - сказала Левитт журналистам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на президента РФ Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
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Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп выразил недовольство заявлениями сторон конфликта на Украине