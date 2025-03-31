В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla
Пожар уничтожил 17 машин Tesla в автосалоне в Риме
© Фото : Vigili del FuocoГорящие автомобили Tesla в автосалоне на окраине Рима
© Фото : Vigili del Fuoco
Горящие автомобили Tesla в автосалоне на окраине Рима
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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на пожарную службу.
Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, при пожаре полностью сгорели 9 машин, еще 15 оказались повреждены. Помимо пожарных, на месте возгорания работают правоохранительные службы.
Следствие не исключает любых версий, в том числе преднамеренный поджог. В ходе расследования специалистам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить хозяев автосалона.
На минувшей неделе неизвестные подожгли 12 зарядных станций Tesla на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
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