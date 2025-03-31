https://ria.ru/20250331/tesla-2008375613.html

В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla

В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla - РИА Новости, 31.03.2025

В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla

Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:43:00+03:00

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РИМ, 31 мар – РИА Новости. Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на пожарную службу. Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, при пожаре полностью сгорели 9 машин, еще 15 оказались повреждены. Помимо пожарных, на месте возгорания работают правоохранительные службы. Следствие не исключает любых версий, в том числе преднамеренный поджог. В ходе расследования специалистам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить хозяев автосалона. На минувшей неделе неизвестные подожгли 12 зарядных станций Tesla на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало. Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.

https://ria.ru/20250329/tesla-2008118764.html

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в мире, сша, рим, франция, дональд трамп, илон маск, tesla motors