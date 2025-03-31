Рейтинг@Mail.ru
В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/tesla-2008375613.html
В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla
В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla - РИА Новости, 31.03.2025
В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla
Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:43:00+03:00
2025-03-31T12:43:00+03:00
в мире
сша
рим
франция
дональд трамп
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008375180_0:279:985:833_1920x0_80_0_0_15e2e28af1f1e87e141c3a8073f890a2.jpg
РИМ, 31 мар – РИА Новости. Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на пожарную службу. Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, при пожаре полностью сгорели 9 машин, еще 15 оказались повреждены. Помимо пожарных, на месте возгорания работают правоохранительные службы. Следствие не исключает любых версий, в том числе преднамеренный поджог. В ходе расследования специалистам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить хозяев автосалона. На минувшей неделе неизвестные подожгли 12 зарядных станций Tesla на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало. Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
https://ria.ru/20250329/tesla-2008118764.html
сша
рим
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008375180_0:0:1111:833_1920x0_80_0_0_d1c24236a6ddf102582354ffae48aa41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, рим, франция, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Рим, Франция, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
В Риме сгорели 17 автомобилей Tesla

Пожар уничтожил 17 машин Tesla в автосалоне в Риме

© Фото : Vigili del FuocoГорящие автомобили Tesla в автосалоне на окраине Рима
Горящие автомобили Tesla в автосалоне на окраине Рима - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Vigili del Fuoco
Горящие автомобили Tesla в автосалоне на окраине Рима
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 31 мар – РИА Новости. Крупный пожар в ночь на понедельник уничтожил 17 автомобилей Tesla в автосалоне на восточной окраине Рима, сообщило итальянское информагентство Adnkronos со ссылкой на пожарную службу.
Согласно сообщению газеты Corriere della Sera, при пожаре полностью сгорели 9 машин, еще 15 оказались повреждены. Помимо пожарных, на месте возгорания работают правоохранительные службы.
Следствие не исключает любых версий, в том числе преднамеренный поджог. В ходе расследования специалистам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить хозяев автосалона.
На минувшей неделе неизвестные подожгли 12 зарядных станций Tesla на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
Сгоревшие автомобили Tesla около автосалона фирмы в общине Оттерсберг на севере ФРГ. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
На севере Германии сгорели семь автомобилей Tesla
29 марта, 13:42
 
В миреСШАРимФранцияДональд ТрампИлон МаскTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала